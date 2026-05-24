Vòng 24 V-League: Sông Lam Nghệ An trụ hạng, Becamex Thành phố Hồ Chí Minh lâm nguy

Tối 24/5, ba cặp trận còn lại ở vòng 24 Giải Vô địch Quốc gia V-League 2025/26 đã diễn ra, trong đó tâm điểm chú ý là trận "chung kết ngược" giữa chủ nhà Becamex Thành phố Hồ Chí Minh và đội khách Sông Lam Nghệ An.

Dù phải thi đấu trên sân khách, tuy nhiên pha lập công duy nhất của Ngô Văn Lương ở phút thứ 51 đã giúp Sông Lam Nghệ An rời sân Bình Dương với 3 điểm trọn vẹn, qua đó chính thức trụ hạng sớm 2 vòng đấu khi đã hơn đội cuối bảng 9 điểm.

​Thất bại này đẩy Becamex Thành phố Hồ Chí Minh vào cuộc chiến "sinh tử" ở 2 vòng đấu cuối, bởi cũng ở vòng 24, hai đội bóng xếp ngay sau là PVF-CAND (hòa 1-1 Thể Công-Viettel) và đặc biệt là SHB Đà Nẵng (thắng 2-0 Hải Phòng) đều đã giành điểm để thu hẹp khoảng cách xuống chỉ còn 1 điểm.

​Cuộc đua cho vị trí thứ ba chung cuộc cũng đã xảy ra bước ngoặt ở vòng đấu này. Trong khi Hà Nội FC giành trọn 3 điểm trước Thép Xanh Nam Định, thì đối thủ cạnh tranh là Ninh Bình FC dù được thi đấu trên sân nhà đã để đội khách Công an Thành phố Hồ Chí Minh cầm hòa với tỷ số 1-1.

Với kết quả này, Hà Nội FC đã cân bằng điểm số với Ninh Bình (cùng 45 điểm) nhưng xếp trên do hơn hiệu số bàn thắng (20 so với 17).

Ở hai vòng đấu cuối, Hà Nội FC sẽ lần lượt gặp Hoàng Anh Gia Lai (xếp thứ 11) và Công an Thành phố Hồ Chí Minh (xếp thứ 5), trong khi Ninh Bình lần lượt chạm trán Đông Á Thanh Hóa (xếp thứ 10) và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (xếp thứ 8).

Hai trận đấu còn lại ở vòng 24 là Hồng Lĩnh Hà Tĩnh gặp Công an Hà Nội và Đông Á Thanh Hóa gặp Hoàng Anh Gia Lai đều khép lại với kết quả hòa 1-1.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng đã chính thức trụ hạng, trong khi Đông Á Thanh Hóa (25 điểm) và Hoàng Anh Gia Lai (23 điểm) sẽ tiếp tục "cuộc chiến" trụ hạng ở 2 vòng đấu cuối./.

