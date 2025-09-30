VPBank trao bảo hiểm trợ cấp mất việc cho người lao động

Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) đã phối hợp cùng Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cao Su Quảng Trị tổ chức lễ trao quyền lợi trợ cấp mất việc cho một nhóm người lao động không may bị ảnh hưởng việc làm.

Đây là những khách hàng đã tham gia gói trả lương Payroll của VPBank - một giải pháp tài chính không chỉ giúp tối ưu dòng tiền mà còn mang đến các quyền lợi bảo hiểm thiết thực, góp phần bảo vệ an sinh cho người lao động.

Buổi lễ có sự tham dự của ông Nguyễn Đức Đồng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước khu vực 8, ông Hoàng Văn Tuân - Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh, phó ban Công tác Công Đoàn cùng các lãnh đạo, cán bộ nhân viên của 2 doanh nghiệp.

Tại buổi lễ, ngân hàng VPBank đã trao tặng quyền lợi bảo hiểm cho 5 người lao động không may bị mất việc tại công ty Cao su Quảng Trị. Mỗi cá nhân nhận được khoản trợ cấp theo quyền lợi bảo hiểm trong gói sản phẩm Payroll mà công ty này đã tham gia cùng ngân hàng VPBank.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Văn Đức Dũng - Tổng Giám đốc công ty Cao Su Quảng Trị cho biết: “Gói dịch vụ của VPBank rất thiết thực. Với doanh nghiệp, chúng tôi tiết kiệm được chi phí trong thanh toán lương và giao dịch. Với người lao động, ngoài các hỗ trợ về vay vốn, thẻ tín dụng thì gói bảo hiểm trợ cấp mất việc lên tới 500 triệu đồng/năm là động lực giúp người lao động yên tâm hơn trong công việc.”

Ông Nguyễn Văn Tuấn, một trong 5 cá nhân bị ảnh hưởng việc làm xúc động: “Tôi không nghĩ mình sẽ được hỗ trợ nhanh chóng như vậy. Đây là khoản tiền quý giá trong lúc tôi tìm công việc mới.”

Ông Hoàng Văn Tuân - Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh, Phó ban Công tác Công đoàn- Liên đoàn Lao Động tỉnh Quảng Trị chia sẻ tại buổi lễ. (Ảnh: Vietnam+)

Tại buổi lễ, ông Hoàng Văn Tuân - Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh, Phó ban Công tác Công đoàn - Liên đoàn Lao Động tỉnh Quảng Trị cũng cũng đánh giá đây là chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần ổn định đời sống việc làm cho người lao động, thể hiện sự đồng hành của ngân hàng với doanh nghiệp, đồng thời cũng khẳng định vai trò, trách nhiệm của VPBank đối với công tác an sinh xã hội và với cộng đồng.

Trước đó, VPBank đã triển khai gói dịch vụ trả lương Payroll, tặng bảo hiểm trợ cấp mất việc cho người lao động của doanh nghiệp với mức chi trả lên tới 500 triệu đồng/năm. Các khách hàng cá nhân có tài khoản nhận lương tại VPBank và thuộc danh sách cán bộ nhân viên của doanh nghiệp đăng ký sử dụng gói dịch vụ trả lương sẽ nhận quyền lợi bảo hiểm trợ cấp mất việc làm, căn cứ vào các mức thu nhập.

Người lao động đồng thời được hưởng song song bảo hiểm thất nghiệp của Nhà nước và bảo hiểm trợ cấp mất việc do VPBank tặng. Các trường hợp thanh toán bảo hiểm do VPBank tặng gồm: tử vong; thương tật toàn bộ/bộ phận vĩnh viễn do tai nạn; trợ cấp nằm viện do tai nạn (tối đa 60 ngày/năm); trợ cấp mất thu nhập do tai nạn; trợ cấp mất việc nếu doanh nghiệp phá sản và trợ cấp mất việc trong trường hợp cắt giảm nhân sự hoặc sa thải diện rộng.

Bên cạnh việc tạo thêm phúc lợi cho người lao động, doanh nghiệp khi đăng ký sử dụng gói dịch vụ này sẽ được hưởng nhiều ưu đãi tài chính hấp dẫn như: miễn phí chuyển khoản nội bộ và liên ngân hàng trực tuyến với giao dịch thanh toán lương, ưu đãi đến 70% phí giao dịch tại quầy; tặng 1 năm sử dụng gói hóa đơn điện tử miễn phí; tặng khóa học CEO online toàn diện cho chủ doanh nghiệp; trải nghiệm 12 tháng dịch vụ khách hàng ưu tiên VPBank cho các cấp quản lý doanh nghiệp…

Đại diện ngân hàng VPBank cho biết hơn 339 triệu đồng đã được ngân hàng chi trả, bồi thường cho khách hàng. (Ảnh: Vietnam+)

Đại diện VPBank cho biết: “Thực tế triển khai, VPBank đã đóng gần 1 tỷ đồng phí bảo hiểm hợp tác cùng MSIG để bảo vệ người lao động, hơn 339 triệu đồng đã được ngân hàng chi trả, bồi thường cho các khách hàng gặp rủi ro. Riêng tại VPBank Quảng Trị, ngân hàng đã triển khai gói bảo hiểm cho hơn 250 cán bộ nhân viên công ty Cao Su Quảng Trị. Trong đó 5 trường hợp không may đã được chi trả bồi thường kịp thời, giúp giảm bớt khó khăn. Các nhân viên còn lại sẽ tiếp tục được bảo vệ toàn diện.”

Sự kiện trao quyền lợi bảo hiểm cho người lao động tại Công ty Cao Su Quảng Trị là minh chứng rõ nét cho cam kết của VPBank trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp và bảo vệ người lao động. Trong bối cảnh kinh tế nhiều biến động, những giải pháp tài chính nhân văn như Payroll không chỉ giúp ổn định nguồn lực mà còn lan tỏa giá trị bền vững trong cộng đồng./.

