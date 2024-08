VTV ra mắt phim mới về tội phạm ma túy trong series “Cảnh sát hình sự"

Đảng ủy Công an TW, lãnh đạo Bộ Công an luôn xác định cảnh sát hình sự là lực lượng nghiệp vụ quan trọng, xứng danh “quả đấm thép” của lực lượng công an nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.