Vụ chìm tàu cá ở vùng cửa biển sông Gianh: Đã tìm thấy 3 nạn nhân

Chiều 30/9, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết lực lượng chức năng vừa phát hiện thêm một nạn nhân trong vụ chìm hai tàu cá xảy ra tối 28/9 tại khu vực cửa biển sông Gianh.

Nạn nhân được xác định là Nguyễn Tiến Sỹ, sinh năm 1986, quê xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, thuyền viên tàu BV-92756 TS.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, người dân xã Bắc Trạch đã phát hiện thi thể hai thuyền viên khác trôi dạt vào bờ.

Danh tính các nạn nhân gồm: Trần Hoàng Thọ, sinh năm 1984, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang và Nguyễn Văn Cảnh, sinh năm 1994, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp.

Trước tình hình cấp bách, chiều 30/9, Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự tỉnh Quảng Trị đã thành lập Sở Chỉ huy tiền phương nhằm chỉ đạo và triển khai các nhiệm vụ tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn tàu và thuyền viên.

Sở chỉ huy đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Cục Cứu hộ-Cứu nạn, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam; Bộ Tư lệnh Quân khu 4; Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị.

Ông Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ huy Phòng thủ Dân sự tỉnh Quảng Trị, được giao chỉ đạo chung toàn bộ hoạt động.

Các đơn vị và địa phương :Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Y tế, xã Bắc Trạch, phường Bắc Gianh, xã Cửa Việt và xã Nam Cửa Việt cử lực lượng cơ quan bảo đảm phục vụ hoạt động của Sở chỉ huy tiền phương. Sở Chỉ huy chính đặt tại Hải đội Biên phòng 1 (thôn Thanh Khê, xã Bắc).

Để tăng cường công tác tìm kiếm cứu nạn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo huy động tối đa lực lượng và phương tiện tại chỗ.

Trên biển, hai tàu của Hải đội Dân quân thường trực với 40 cán bộ, chiến sỹ và sáu tàu, xuồng của hai biên đội thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng với 44 cán bộ, chiến sỹ được triển khai.

Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực 2 điều động tàu SAR 631 cùng 17 thuyền viên tham gia phối hợp tìm kiếm.

Ngoài ra, hàng trăm cán bộ, chiến sỹ bộ đội thường trực, biên phòng, công an và dân quân cơ động cùng nhiều phương tiện khác cũng tham gia tìm kiếm ven bờ.

Phạm vi tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn được triển khai rộng khắp tại khu vực Cảng Gianh, Cảng Cửa Việt, vùng biển ven các xã ven biển và đặc khu Cồn Cỏ, nhằm sớm đưa các thuyền viên còn mất tích về đất liền, đảm bảo an toàn và hỗ trợ gia đình nạn.

Trước đó, tối 28/9, hai tàu cá mang số hiệu BV-92756 TS và BV-92754 TS chở tổng cộng 13 thuyền viên đang neo đậu tránh bão tại khu vực cầu Gianh thì bất ngờ đứt neo, bị sóng lớn cuốn chìm. Trong số các thuyền viên, bốn người may mắn bơi vào bờ an toàn, ba người tử vong, sáu người còn lại mất tích.

Hiện, các lực lượng chức năng đang nỗ lực tối đa để tìm kiếm các thuyền viên còn mất tích, đặc biệt là tiếp tục huy động lực lượng để trục vớt tàu BV-92756 để tìm kiếm thuyền viên ở bên trong khoang./.

Quảng Trị: Cận cảnh quá trình trục vớt tàu chìm tìm kiếm 9 thuyền viên mất tích Tối 29/9, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị huy động tối đa nhân lực, phương tiện, triển khai công tác trục vớt tàu cá bị chìm để tìm kiếm 9 thuyền viên còn mất tích trong điều kiện đêm tối, gió lớn.