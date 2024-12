Vụ đắm tàu trên vịnh Bái Tử Long: Đã tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng

Các lực lượng, phương tiện tham gia tìm kiếm nạn nhân mất tích. (Ảnh: TTXVN phát)

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh thông tin gần 11 giờ ngày 9/12, thi thể nạn nhân cuối cùng trong vụ đắm tàu chở khách tại cảng Hòn Nét (vịnh Bái Tử Long, thành phố Cẩm Phả) đã được tìm thấy.

Thi thể nạn nhân cuối cùng trong vụ đắm tàu đã được bàn giao về cho gia đình lo hậu sự.

Tàu đắm cũng đã được các lực lượng phối hợp với chủ tàu trục vớt, đưa về xưởng sửa chữa.

Trước đó, vào khoảng 5 giờ ngày 7/12, tàu chở khách mang số hiệu QN-5427 có sức chở 48 khách, do anh Trần Văn Tỵ (sinh năm 1989, thường trú tại Xóm 4, Liên Hòa, thị xã Quảng Yên) là chủ tàu cầm lái, đã bị đắm do sóng to gió lớn.

Tại thời điểm xảy ra sự cố, tàu QN-5427 chở theo 5 người đang buộc vào tàu tự hành chở gầu máy xúc. Tàu chở gầu máy xúc buộc vào phía bên trái tàu HAPPY VOYAGER, quốc tịch PANAMA.

Sau tai nạn, anh Trần Văn Tỵ cùng 3 người được cứu vớt, 2 người khác mất tích và tàu chở khách bị chìm.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng tìm kiếm cứu nạn của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và của thành phố Cẩm Phả đã xác định được vị trí tàu bị đắm; huy động thợ lặn, nhân lực, phương tiện tập trung tìm kiếm người mất tích.

Đến 11 giờ 20 ngày 7/12, thi thể nạn nhân mất tích thứ nhất được tìm thấy. Nạn nhân thứ hai đã được tìm thấy vào lúc gần 11 giờ ngày 9/12, cách khu vực đắm tàu khoảng 1km, trên vùng biển Hòn Nét.

Do khu vực tàu bị chìm có mực nước sâu khoảng 20m, trên vịnh Bái Tử Long có sóng lớn nên công việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Những ngày qua, các lực lượng chức năng đã huy động hàng trăm người, cùng nhiều phương tiện và đội thợ lặn để tìm kiếm nạn nhân mất tích còn lại./.

