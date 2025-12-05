Vụ "hố tử thần" ở Đà Nẵng: Các hộ dân chủ động di dời nếu có nguy cơ mất an toàn

Ngày 5/12, ông Hoàng Công Thanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường An Hải (thành phố Đà Nẵng) đã có công văn gửi các tổ dân phố và các hộ dân sinh sống quanh khu vực dự án Capital Square 2, 3.

Theo đó, để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho nhân dân trong thời gian xử lý sự cố, Ủy ban Nhân dân phường An Hải đề nghị các hộ dân tại khu vực trên thường xuyên kiểm tra tình trạng nhà ở; kịp thời theo dõi các dấu hiệu bất thường để thông báo về Ủy ban Nhân dân phường chỉ đạo xử lý.

Trường hợp nhận thấy nguy cơ mất an toàn hoặc khi được lực lượng chức năng thông báo, các hộ dân cần chủ động di dời tạm thời đến khu vực an toàn để bảo đảm tính mạng và tài sản.

Đồng thời, người dân tuyệt đối không đến gần khu vực đã xảy ra sụt lún, hạn chế tối đa việc đi lại, tham gia giao thông tại các vị trí lân cận dự án.

Ủy ban Nhân dân phường An Hải sẽ tiếp tục chỉ đạo Ban quản lý dự án và nhà thầu thi công khẩn trương khắc phục sự cố, bảo đảm an toàn khu vực và sớm trả lại hiện trạng để người dân ổn định sinh hoạt.

Cũng theo Ủy ban Nhân dân phường An Hải, hiện Ban quản lý dự án và nhà thầu thi công đã tiến hành lấp đá, cát tại khu vực sụt lún, đang triển khai phục hồi tuyến cống bị đứt gãy (dự kiến hoàn thành trước ngày 7/12/2025).

Đồng thời, các đơn vị thi công đã bố trí rào chắn, biển cảnh báo, đèn tín hiệu và lực lượng bảo vệ tại khu vực nguy hiểm và các vị trí có nguy cơ sạt lún tiếp theo.

Ủy ban Nhân dân phường cũng đã cử các lực lượng túc trực tại khu vực, tổ chức phân luồng giao thông, chốt chặn và hướng dẫn người dân không tiếp cận khu vực nguy hiểm.

Không chỉ bị sạt lún nền đường Nguyễn Công Trứ và nứt nền đường Ngô Quyền, việc thi công của dự án còn khiến nhiều nhà dân lân cận bị hư hỏng, lún nứt.

Theo bà Phan Thị Lụa, chủ nhà đối diện vị trí sụt lún, thời gian qua nhà bà xuất hiện nhiều vết nứt kéo dài trên tường, trần và nền nhà. Hiện gia đình rất lo lắng vì tình trạng hư hỏng ngày càng nghiêm trọng.

Bà Lụa cho biết, đại diện chủ đầu tư dự án đã bốn lần vào kiểm tra, ghi nhận nhưng chưa nói gì về việc đền bù hay phương án bảo đảm an toàn cho gia đình.

Như TTXVN đã đưa tin, vào khoảng 14 giờ ngày 3/12, tại khu vực đường Nguyễn Công Trứ - đoạn từ đường Ngô Quyền đến đường Trần Hưng Đạo (giáp công trình Khu đô thị Capital Square 3) bị sụt lún.

Khu vực sụt đã tạo hố sâu dài 15m, rộng 6m; tuyến cống thoát nước dưới lòng đường bị đứt gãy; 2 xe ôtô đang đậu tại khu vực bị rơi xuống hố sụt.

Về thiệt hại, vụ việc đã khiến cho 2 xe ôtô bị hư hỏng, không có thiệt hại về người./.

Vụ “hố tử thần” tại Đà Nẵng: Tạm dừng thi công tại khu vực bị sạt lở Chính quyền Đà Nẵng yêu cầu tạm dừng thi công dự án tại đường Nguyễn Công Trứ, sau vụ sạt lở gây thiệt hại và đảm bảo an toàn công trình, người dân.