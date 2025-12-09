Vụ “hố tử thần” tại Đà Nẵng: Nhà thầu báo cáo sự cố do mưa lớn, nước tràn

Về vụ “hố tử thần” xuất hiện trên đường Nguyễn Công Trứ (phường An Hải, thành phố Đà Nẵng), ngày 8/12, Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (nhà thầu thi công tại dự án Khu đô thị Capital Square 3) đã có báo cáo về việc xử lý sự cố gửi Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng, Ủy ban Nhân dân phường An Hải.

Theo báo cáo, nguyên nhân sự việc do mưa lớn kéo dài, lượng nước mưa dồn về nhiều, khiến nước và cát từ cống chảy tràn vào phạm vi thi công của công trình vào khoảng 14 giờ ngày 3/12. Hậu quả là đoạn đường Nguyễn Công Trứ, khu vực giáp ranh với dự án (vị trí đèn tín hiệu giao thông Nguyễn Công Trứ) bị sụt lún, tạo thành một hố lớn.

Sau khi sự việc xảy ra, chủ đầu tư và nhà thầu đã dừng thi công, nhanh chóng tiến hành khắc phục sự việc, tạm thời phong tỏa khu vực. Đơn vị đã đổ bù vật liệu cấp phối đá dăm để san lấp vị trí sụt, hạn chế việc lan rộng ảnh hưởng các khu vực lân cận. Đồng thời sử dụng các bao cát, xi măng cho vào các vị trí hố cống để ngăn dòng và giảm lưu lượng nước về khu hố sụt; đổ cát tạo mặt bằng và thi công đổ bê tông đoạn cống bị sụt lún, khôi phục lại như ban đầu.

Theo công ty, đến chiều 8/12, công tác khắc phục sự cố, khôi phục hiện trạng cống thoát nước, nền đường, mặt đường đã hoàn thành 100%, tuyến đường Nguyễn Công Trứ đã thông xe trở lại, khôi phục giao thông qua khu vực. Chủ đầu tư cùng nhà thầu đang khẩn trương hoàn thành các công việc còn lại như: lát gạch vỉa hè, dọn dẹp vệ sinh...

Ngày 9/12, ông Hoàng Công Thanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường An Hải (thành phố Đà Nẵng) cho biết, địa phương đã có công văn gửi Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng liên quan đến quản lý trật tự xây dựng an toàn lao động tại dự án Khu đô thị Capital Square 3.

Ủy ban Nhân dân phường An Hải đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng chỉ đạo Ban Bảo trì công trình hạ tầng Đà Nẵng, Công ty Cổ phần Cầu đường Đà Nẵng, Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải thành phố và các đơn vị liên quan tăng cường tuần tra, kiểm soát để có giải pháp xử lý, gia cố kịp thời đảm bảo an toàn.

Ủy ban Nhân dân phường An Hải cũng đề nghị thành phố tiếp tục tổ chức phân luồng giao thông trên đường Ngô Quyền, cấm xe ôtô và xe máy vào làn trong của tuyến đường.

Đường Nguyễn Công Trứ vẫn phải rào chắn phần vỉa hè để xử lý. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)

Theo Ủy ban Nhân dân phường An Hải, đến nay chủ đầu tư cùng nhà thầu và các đơn vị liên quan đã thi công xong phần cống thoát nước trên vỉa hè; đã hoàn thành thảm nhựa tại vị trí sụt lún mặt đường và thông tuyến đường Nguyễn Công Trứ.

Tại vị trí tiếp giáp đường Ngô Quyền và các vị trí lân cận, chủ đầu tư và nhà thầu thi công xây dựng đã chằng chống, gia cố nền móng các trụ điện, khung đèn giao thông và tiến hành quan trắc, siêu âm, đo đạc theo dõi chuyển vị.

Về biện pháp an toàn lao động, an toàn thi công, Ủy ban Nhân dân phường An Hải đã yêu cầu chủ đầu tư cùng các đơn vị tư vấn, nhà thầu đã tiến hành rà soát toàn bộ các biện pháp thi công đảm bảo an toàn, đánh giá, kiểm tra chất lượng toàn bộ các hạng mục. Đồng thời, các bên cũng xem xét các phương án điều chỉnh biện pháp thi công tối ưu trong trường hợp cần thiết để phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình thi công xây dựng thời gian tới. Chủ đầu tư và nhà thầu bố trí cán bộ kỹ thuật khảo sát, giám sát theo dõi 24/24 các khu vực lân cận để kịp thời phát hiện và xử lý các hiện tượng khác xảy ra..

Như TTXVN đã đưa tin, chiều 3/12, trên tuyến đường Nguyễn Công Trứ (đoạn giáp với dự án Khu đô thị Capital Square 3 đang thi công xây dựng phần móng) đã xuất hiện một “hố tử thần” dài khoảng 15m, rộng khoảng 5m. Vụ việc cũng làm tuyến cống ngầm thoát nước (cống hộp 1,8 m x 1,6 m) bị đứt gãy, sụt lún với chiều dài khoảng 12m.

Vụ việc đã khiến hai ôtô đang đậu đỗ ven đường bị rơi xuống hố, hư hỏng; không có thiệt hại về người. Ngoài “hố tử thần” ở đường Nguyễn Công Trứ, việc thi công xây dựng dự án cũng gây nứt mặt đường, nghiêng một số trụ điện trên tuyến đường Ngô Quyền, và hư hỏng một số nhà dân lân cận./.

