Vụ nhận hối lộ cấp phép hành nghề y, dược tại Hà Nội: 16 bị cáo sắp hầu tòa

Ngày 29/5 tới, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 16 bị cáo trong vụ án nhận hối lộ khi cấp phép hành nghề y, dược tư nhân xảy ra tại Sở Y tế thành phố Hà Nội.

Hội đồng xét xử gồm 5 người: 2 thẩm phán, 3 hội thẩm nhân dân, do thẩm phán Vũ Quang Huy làm chủ tọa phiên tòa.

Kiểm sát viên Nguyễn Thị Thúy Hằng (Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội) được phân công thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa.

Trong số 16 bị cáo, có 11 bị cáo nguyên là cán bộ của Sở Y tế thành phố Hà Nội, trong đó có 8 bị cáo thuộc Phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân-Sở Y tế thành phố Hà Nội, gồm: Tô Tử Anh (sinh năm 1962, cựu Phó Trưởng phòng), Nguyễn Văn Đức (sinh năm 1970, Trưởng phòng), Trần Thị Bạch Tuyết (sinh năm 1972, Phó Trưởng phòng), Đỗ Thị Hương (sinh năm 1988, chuyên viên), Nguyễn Thị Huy (sinh năm 1968, cán bộ), Vũ Việt Phong (sinh năm 1972, cán bộ), Đỗ Đình Long (sinh năm 1995, chuyên viên), Vũ Thị Bích Ngọc (sinh năm 1962, cán bộ hưu trí).

Có 3 bị cáo khác thuộc Sở Y tế thành phố Hà Nội gồm: Ngô Thị Hồng Phương (sinh năm 1969, chuyên viên Văn phòng), Nguyễn Đình An (sinh năm 1985, nhân viên Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Hà Nội), Đỗ Doãn Tiến (sinh năm 1977, lái xe).Năm bị cáo còn lại trong vụ án này gồm: Nguyễn Thị Bích (sinh năm 1984, trú tại xã Thuận An, Hà Nội), Bùi Lan Anh (sinh năm 1985, dược sỹ, trú tại xã Phúc Thịnh, Hà Nội), Trần Thị Chiến (sinh năm 1988, trú phường Xuân Phương, Hà Nội), Nguyễn Thị Thu Hoài (sinh năm 1978, trú tại phường Bạch Mai, Hà Nội), Nguyễn Thị Hải Yến (sinh năm 1975, trú tại phường Phúc Lợi, Hà Nội).

Có 9 bị cáo: Nguyễn Thị Huy, Tô Tử Anh, Nguyễn Văn Đức, Trần Thị Bạch Tuyết, Đỗ Đình Long, Đỗ Doãn Tiến, Vũ Việt Phong, Đỗ Thị Hương, Ngô Thị Hồng Phương bị Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội truy tố về tội “Nhận hối lộ” theo quy định tại Điều 354-Bộ luật Hình sự.

Bảy bị cáo còn lại bị truy tố về tội “môi giới hối lộ” theo quy định tại Điều 365-Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội, Phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân trực thuộc Sở Y tế thành phố Hà Nội có chức năng tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hành nghề y, dược ngoài công lập; cung cấp dịch vụ hành chính công theo quy định của pháp luật: cấp mới, cấp lại, cấp điều chỉnh, cấp bổ sung Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh…

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ đã được Sở Y tế phân công, Phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân thành lập các đoàn trực tiếp đi thẩm định, kiểm tra, hậu kiểm tại cơ sở tư nhân về việc cấp mới, cấp lại, cấp điều chỉnh, cấp bổ sung các loại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, Giấy chứng nhận đạt “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” (GPP), Giấy chứng nhận đạt “Thực hành tốt phân phối thuốc” (GDP) và cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.

Giai đoạn này, nhiều cơ sở hành nghề y, dược tư nhân ở Hà Nội thiếu các điều kiện, tiêu chuẩn hoạt động, hành nghề nhưng vẫn muốn được cấp các Giấy chứng nhận và Giấy phép trên theo quy định.

Vì vậy, đại diện các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân đã chủ động liên hệ với đối tượng môi giới làm dịch vụ xin cấp các Giấy chứng nhận và Giấy phép trên với giá dao động từ 15-20 triệu đồng với một Giấy chứng nhận GPP, từ 30-50 triệu đồng cho một Giấy chứng nhận GDP và từ 60-70 triệu đồng cho Giấy phép hoạt động khám chữa bệnh.

Các đối tượng môi giới móc nối, liên hệ, với cán bộ của Phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân để đưa tiền và thỏa thuận “tạo điều kiện,” hướng dẫn cách khắc phục, ghi giảm số lỗi hoặc bỏ qua lỗi vi phạm để các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân được cấp phép nhanh.

Viện Kiểm sát xác định từ năm 2019 đến 2024, lợi dụng các quy định pháp luật, một số cá nhân là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo và một số chuyên viên, cán bộ tại Phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân Sở Y tế Hà Nội đã có hành vi nhận hối lộ nhằm “tạo điều kiện,” hướng dẫn cách khắc phục, ghi giảm số lỗi hoặc bỏ qua lỗi vi phạm trong hoạt động thẩm định cấp Giấy chứng nhận đạt chuẩn GPP, GDP và cấp Giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh.

Tổng số tiền các bị cáo nhận hối lộ là hơn 3,8 tỷ đồng. Trong số đó, bị cáo Nguyễn Thị Huy và Đỗ Đình Long với vai trò là thành viên Đoàn thẩm định, từ tháng 3/2022 đến tháng 12/2024, Nguyễn Thị Huy trực tiếp nhận tổng số tiền gần 1,7 tỷ đồng từ 3 môi giới là Nguyễn Thị Bích, Bùi Lan Anh và Vũ Thị Bích Ngọc để tạo điều kiện bỏ qua lỗi vi phạm, ghi giảm số lỗi, cấp phép nhanh cho 258 cơ sở bán lẻ thuốc; Đỗ Đình Long đã trực tiếp nhận tổng số tiền gần 320 triệu đồng từ 3 môi giới là Nguyễn Đình An, Nguyễn Thị Thu Hoài và Bùi Lan Anh để tạo điều kiện bỏ qua lỗi vi phạm, ghi giảm số lỗi, cấp phép nhanh cho 56 cơ sở bán lẻ thuốc…/.

