Vụ nổ mỏ than Trung Quốc: Khẩn trương tìm kiếm 2 người còn mất tích

Các cơ quan chức năng của Trung Quốc vẫn đang khẩn trương triển khai công tác cứu hộ nhằm tìm kiếm 2 người còn mất tích sau vụ nổ đặc biệt nghiêm trọng tại mỏ than ở tỉnh Sơn Tây (Shanxi), miền Bắc Trung Quốc vào tối 22/5 khiến ít nhất 82 người thiệt mạng.

Thông báo về toàn bộ vụ việc tại buổi họp báo tối 23/5, giới chức địa phương cho biết vụ nổ xảy ra tại mỏ than Lưu Thần Dụ (Liu Shenyu) ở huyện Tẩm Nguyên (Qinyuan), thành phố Trường Trị (Changzhi).

Đến thời điểm này, thống kê của cơ quan chức năng xác nhận 82 người thiệt mạng và 2 người mất tích. Ngoài ra, 128 người bị thương đang được điều trị tại bệnh viện, trong đó có 2 người trong tình trạng nguy kịch và 2 người bị thương nặng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã yêu cầu dốc toàn lực tìm kiếm người mất tích, điều trị cho người bị thương và tiến hành điều tra toàn diện vụ việc, đồng thời xem xét trách nhiệm của cá nhân và tổ chức để có hình thức xử lý theo quy định pháp luật.

Phó Thủ tướng Trương Quốc Thanh đã dẫn đầu đoàn công tác tới hiện trường để chỉ đạo cứu hộ và xử lý hậu quả vụ tai nạn.

Chính quyền tỉnh Sơn Tây đã điều động 755 người, gồm lực lượng cứu hộ và nhân viên y tế, tới hiện trường. Trước đó, Bộ Quản lý tình trạng khẩn cấp Trung Quốc cho biết đã điều 6 đội cứu hộ quốc gia, với tổng cộng 345 người tham gia hỗ trợ.

Đến tối 23/5, nhiều đội cứu hộ thay phiên xuống hầm mỏ để tìm kiếm các nạn nhân mất tích. Lực lượng cứu hộ cho biết nhiệm vụ gặp nhiều khó khăn do sập hầm và ngập nước trong các đường hầm.

Giới chức cũng cảnh báo khí độc và khí gây hại dưới hầm mỏ đã vượt ngưỡng an toàn trong thời gian dài, làm gia tăng nguy cơ xảy ra thảm họa thứ cấp. Các chuyên gia về hô hấp, bỏng và chấn thương chỉnh hình từ hai bệnh viện ở Bắc Kinh đã được cử tới hiện trường.

Lực lượng cứu hộ được triển khai tới hiện trường vụ nổ mỏ than ở huyện Tẩm Nguyên, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc, ngày 23/5/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Giới chức y tế thế giới cho biết 124 người bị thương nhẹ đã được chuyển tới các bệnh viện lớn để theo dõi và điều trị, trong khi các trường hợp nặng và nguy kịch đang được điều trị theo phác đồ riêng do nhóm chuyên gia xây dựng. Ủy ban Y tế quốc gia cũng đã tổ chức hội chẩn trực tuyến giữa các chuyên gia y tế tại Bắc Kinh với đội ngũ bác sỹ đang điều trị các nạn nhân bị thương.

Nhóm điều tra do Quốc vụ viện Trung Quốc cử tới cam kết làm rõ toàn bộ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm các sai phạm. Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy công ty liên quan đã có “những vi phạm pháp luật nghiêm trọng.”

Cơ quan chức năng đã tạm giữ những người phụ trách của công ty khai thác mỏ để phục vụ điều tra, trong khi toàn bộ các mỏ than của công ty đã ngừng hoạt động để rà soát an toàn.

Liên quan việc rút kinh nghiệm sau vụ nổ, trong chỉ thị đưa ra ngày 23/5, Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh các địa phương trên cả nước cần tăng cường cảnh giác về an toàn lao động, đẩy mạnh rà soát và loại bỏ các nguy cơ tiềm ẩn nhằm ngăn chặn các vụ tai nạn nghiêm trọng

Cơ quan quản lý an toàn mỏ quốc gia Trung Quốc đã yêu cầu các địa phương triển khai nghiêm thông báo mới ban hành về tăng cường đào tạo công nhân mỏ than và xử lý các nguy cơ mất an toàn.

Sau vụ tai nạn, nhiều địa phương tại Trung Quốc cũng khẩn trương siết chặt công tác kiểm tra an toàn trong ngành khai thác than. Khu tự trị Nội Mông đã cử các tổ công tác đặc biệt kiểm tra toàn bộ các mỏ có hàm lượng khí gas cao đang hoạt động, tập trung xử lý các hành vi vi phạm như hút khí gas không đầy đủ, vận hành trong điều kiện nồng độ khí vượt ngưỡng cho phép hoặc làm giả dữ liệu giám sát.

Trong khi đó, chính quyền tỉnh Vân Nam (Yunnan), Tây Nam Trung Quốc, yêu cầu các doanh nghiệp khai thác than và lực lượng giám sát duy trì cảnh giác cao độ, triển khai giám sát 24/24 giờ./.

