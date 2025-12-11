Vụ sập nhà tại Maroc: Số người chết tăng lên 22 người

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Phi, giới chức Maroc ngày 10/12 cho biết hai tòa nhà 4 tầng ở thành phố Fez của nước này đã bị đổ sập trong đêm, khiến 22 người thiệt mạng và 16 người bị thương.

Hãng thông tấn nhà nước MAP đưa tin hai tòa nhà trên là nơi sinh sống của 8 hộ gia đình.

Nhà chức trách cho biết các lực lượng cứu hộ đang tiếp tục tìm kiếm những người có thể còn mắc kẹt trong đống đổ nát.

Hiện chưa rõ nguyên nhân gây sập nhà cũng như số người mất tích. Những người bị thương đã được chuyển tới bệnh viện gần đó.

Fez là thành phố lớn thứ 3 của Maroc, đồng thời là một trong các địa điểm đăng cai Cúp bóng đá châu Phi (AFCON) tháng này và World Cup 2030.

Thành phố nổi tiếng với khu phố cổ có các chợ và xưởng thuộc da thời trung cổ, song cũng được đánh giá là một trong những khu đô thị nghèo nhất nước, với nhiều công trình xuống cấp.

Hồi tháng 5 năm nay, một vụ sập nhà khác tại Fez đã làm 10 người thiệt mạng và 7 người bị thương. Người dân sinh sống trong tòa nhà này trước đó đã được cảnh báo cần phải sơ tán.

Tình trạng không tuân thủ quy chuẩn xây dựng vẫn phổ biến tại Maroc, nhất là tại các khu phố cổ với nhiều nhà tập thể cũ.

Việc thiếu hụt dịch vụ cơ bản là một trong những vấn đề được người dân nêu ra trong làn sóng biểu tình diễn ra đầu năm nay./.

