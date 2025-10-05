Vụ sập trường học tại Indonesia: Số trường hợp thiệt mạng tăng lên 37 người

Phóng viên TTXVN tại Indonesia dẫn thông báo của Cơ quan Tìm kiếm và Cứu nạn Quốc gia Indonesia (Basarnas) ngày 5/10 cho biết số nạn nhân thiệt mạng trong vụ sập tòa nhà tại trường nội trú Hồi giáo Al-Khoziny ở Sidoarjo, tỉnh Đông Java, đã tăng lên 37 người sau khi lực lượng cứu hộ tìm thấy thêm 13 thi thể trong đêm 4/10 và rạng sáng 5/10.



Phát biểu tại hiện trường, người đứng đầu Văn phòng Tìm kiếm và Cứu nạn (SAR) Surabaya ở Đông Java, ông Nanang Sigit, cho biết quá trình cứu hộ được tiến hành hết sức cẩn trọng. Ông nói: "Đội tìm kiếm cứu nạn phải nâng các mảnh vỡ, cắt bỏ các khung kết cấu, sau đó mới có thể đưa các nạn nhân ra khỏi đống vật liệu."



Giới chức Indonesia ước tính quá trình tìm kiếm đã hoàn thành 60% và dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 6/10.



Sau khi được đưa ra ngoài, tất cả các thi thể đã được chuyển đến bệnh viện Bhayangkara Surabaya thuộc tỉnh trên để Đội nhận dạng nạn nhân thiên tai (DVI) tiến hành xác định danh tính.

Theo thống kê, vụ sập đã khiến tổng cộng 141 người bị ảnh hưởng, trong đó 104 người may mắn sống sót.



Đây đã là ngày thứ 7 của chiến dịch tìm kiếm cứu nạn. Hiện vẫn còn 27 học sinh, chủ yếu là nam trong độ tuổi từ 13 - 19, vẫn mất tích trong đống đổ nát. Cần cẩu và các thiết bị hạng nặng đã được huy động tối đa để dọn dẹp hiện trường sau khi được sự cho phép của gia đình các nạn nhân.



Trước đó, các nỗ lực tìm kiếm dấu hiệu sự sống bằng cách đào đường hầm, gọi tên nạn nhân và sử dụng các thiết bị cảm biến không mang lại kết quả.

Vụ việc xảy ra hôm 29/9 khi khu cầu nguyện của trường bất ngờ đổ sập trong lúc hàng trăm học sinh đang cầu nguyện.

Theo Cơ quan Giảm nhẹ Thiên tai Quốc gia, nguyên nhân ban đầu được cho là nền móng của tòa nhà không chịu được tải trọng của công trình đang được thi công ở các tầng trên./.

Vụ sập trường học tại Indonesia: Hàng chục người vẫn đang mất tích Số người thiệt mạng trong vụ sập trường học ở thị trấn Sidoarjo (Indonesia) đã tăng lên 17 người, trong khi khoảng 40 người vẫn đang mất tích.