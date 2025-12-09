Vụ tai nạn trên cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi: Thêm một nạn nhân tử vong

Sáng 9/12, Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam (thành phố Đà Nẵng) thông tin, đã có thêm 1 nạn nhân trong vụ tai nạn trên cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi tử vong tại bệnh viện.

Người vừa tử vong là bà Trần Thị V. (51 tuổi, trú xã Hải Thịnh, tỉnh Ninh Bình), là 1 trong 3 người bị thương nặng nhất được chuyển tới bệnh viện. Như vậy tính đến thời điểm này, vụ tai nạn đã làm 4 người tử vong.

Còn 2 người khác bị thương nặng (trong đó có tài xế Phạm Văn Kiều) và 1 người khác có nhiều chấn thương đều đã được chuyển mổ cấp cứu. Ngoài ra có 6 người khác bị chấn thương ngực, bụng, được điều trị nội khoa, tiếp tục được theo dõi, 1 cháu bé đã xuất viện.

Ông Nguyễn Văn H., một nạn nhân cho biết, trước đó cả gia đình ông vào tỉnh Lâm Đồng (nhà chú rể) để dự đám cưới, chiều 8/12 di chuyển về lại Ninh Bình. Tài xế xe là anh Phạm Văn Kiều cũng là người thân trong gia đình, làm nghề dịch vụ lái xe.

Khi vụ tai nạn xảy ra, tất cả mọi người đều đang ngủ nên không hay biết gì. Sau khi xe bị tai nạn, ông H. bất tỉnh và được lực lượng chức năng ứng cứu.

Sáng cùng ngày, lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng, phường Tam Kỳ đã đến thăm hỏi, động viên những nạn nhân trong vụ tai nạn.

Trước đó, như TTXVN đã thông tin, một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra khoảng 4 giờ 12 phút cùng ngày tại Km71+200 cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi (địa bàn xã Tam Xuân, thành phố Đà Nẵng). Thời điểm xảy ra tai nạn, xe khách 16 chỗ mang biển kiểm soát 29B-081.62 do tài xế Phạm Văn Kiều (39 tuổi, trú xã Hải Thịnh, Ninh Bình) điều khiển, chạy hướng Quảng Ngãi-Đà Nẵng chở 12 người va chạm vào sau xe đầu kéo biển kiểm soát 15C-36035 kéo theo rơ moóc 15R-14906 do lái xe Bùi Mạnh Thắng (43 tuổi, trú Hải Phòng) điều khiển chạy cùng chiều.

Tai nạn đã khiến 3 người trên xe khách tử vong tại chỗ, 9 người khác bị thương được đưa đi bệnh viện cấp cứu, điều trị./.

