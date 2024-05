Vụ trẻ mầm non bị bỏ quên trên xe: Khởi tố thêm lái xe và hai giáo viên

Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Lâm-là lái xe đưa đón của Trường Mầm non Hồng Nhung cơ sở 2 để điều tra về tội "Vô ý làm chết người."

Trường Mầm non Hồng Nhung 2 - nơi xảy ra sự việc thương tâm khiến một trẻ tử vong. (Ảnh: Thu Hoài/TTXVN)

Liên quan đến vụ án khiến cháu P.G.H (sinh năm 2019, trú tại huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) tử vong do bị bỏ quên trên xe ôtô đưa đón xảy ra tại Trường Mầm non Hồng Nhung cơ sở 2 (xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình), ngày 31/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an thành phố Thái Bình) đã ra Quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" quy định tại Điều 360, Bộ luật Hình sự năm 2015; đồng thời ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với lái xe và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với hai giáo viên của nhà trường. Các Quyết định và Lệnh nêu trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Lâm (sinh năm 1965, trú phường Quang Trung, thành phố Thái Bình) - là lái xe đưa đón của Trường Mầm non Hồng Nhung cơ sở 2 để điều tra về tội "Vô ý làm chết người" quy định tại Điều 128 Bộ luật Hình sự năm 2015; khởi tố bị can và ra Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với hai giáo viên phụ trách lớp có học sinh tử vong là Đoàn Thị Nhâm (sinh năm 1998, trú tại tổ 4, phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình, trình độ đào tạo Cao đẳng Sư phạm Mầm non) và Nguyễn Thị Phương (sinh năm 1966, trú tại thôn Đại Lai 2, xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình, trình độ đào tạo Đại học Sư phạm Mầm non) về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" quy định tại Điều 360 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Như vậy, sau hai ngày xảy ra vụ án nghiêm trọng khiến cháu P.G.H (sinh năm 2019) tử vong do bị bỏ quên trên xe ôtô đưa đón của nhà trường, đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Thái Bình đã khởi tố 4 bị can về các hành vi "Vô ý làm chết người" và "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng."

Trước đó, ngày 29/5 và 30/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vô ý làm chết người” xảy ra tại Trường Mầm non Hồng Nhung cơ sở 2 và khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Phương Quỳnh Anh (sinh năm 1986, trú tại thôn Phúc Hạ, xã Vũ Phúc, thành phố Thái Bình) là nhân viên đưa đón của trường Mầm non Hồng Nhung 2 về tội “Vô ý làm chết người”./.

