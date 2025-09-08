Vụ YouTuber gây rối trật tự tại quán ăn ở TP Hồ Chí Minh: Bắt giữ 4 đối tượng

Ngày 8/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 4 đối tượng Hứa Duy Phương (sinh năm 1987, là YouTuber), Dương Trọng Quốc, Nguyễn Đỗ Đăng Tâm (sinh năm 1987, là YouTuber), Lê Hồng Khanh (sinh năm 1965) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Theo điều tra, vào 21 giờ ngày 4/9, tại quán Cà Kê Nướng (địa chỉ số 134, đường số 7, phường An Lạc), nhóm của Hứa Duy Phương, Dương Trọng Quốc cùng một số bạn bè đến quán để ăn uống, quay video. Tại quán lúc này có nhóm của Nguyễn Đỗ Đăng Tâm, Lê Hồng Khanh và một số người khác.

Khoảng 21 giờ 30 cùng ngày, hai nhóm mâu thuẫn dẫn đến việc Hứa Duy Phương và Lê Hồng Khanh xảy ra xô xát. Lúc này, Nguyễn Đỗ Đăng Tâm đã dùng chai bia đánh vào đầu Phương gây thương tích.

Tình hình tiếp tục căng thẳng khi Dương Trọng Quốc lao vào đánh Tâm. Vụ việc chỉ được chấm dứt khi lực lượng bảo vệ quán kịp thời can ngăn, đồng thời đưa Hứa Duy Phương vào bệnh viện cấp cứu.

Nhận tin báo, Công an phường An Lạc phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị chức năng khẩn trương vào cuộc, lấy lời khai nhân chứng, trích xuất camera, củng cố hồ sơ.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 4 đối tượng Hứa Duy Phương, Lê Hồng Khanh, Nguyễn Đỗ Đăng Tâm, Dương Trọng Quốc để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng (đối tượng Hứa Duy Phương đang điều trị tại bệnh viện).

Công an thành phố khuyến cáo người dân khi tham gia sinh hoạt, vui chơi tại các cơ sở dịch vụ, quán ăn, nhà hàng… cần giữ thái độ văn minh, tôn trọng lẫn nhau, tuyệt đối tránh hành vi nóng nảy, xô xát, gây rối nơi công cộng. Các hành vi vi phạm pháp luật sẽ bị xử lý nghiêm minh theo quy định./.

