Sáng 18/11, nồng độ bụi mịn PM2.5 ở thủ đô New Delhi đã lên tới con số kỷ lục 907 microgam/m3, cao hơn nhiều so với mức 15 microgam/m3 trong 24 giờ mà WHO khuyến nghị là không có lợi cho sức khỏe.