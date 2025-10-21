WB ước tính công cuộc tái thiết Syria cần tới 216 tỷ USD

Ngày 21/10, Ngân hàng Thế giới (WB) công bố báo cáo ước tính chi phí để tái thiết Syria sau cuộc xung đột kéo dài hơn 13 năm có thể lên tới 216 tỷ USD.

Theo báo cáo, cuộc xung đột từ năm 2011-2024 không chỉ cướp đi sinh mạng của hơn nửa triệu người dân Syria mà còn gây thiệt hại trực tiếp đối với cơ sở hạ tầng, các tòa nhà dân cư và phi dân cư với tổng mức ước tính lên tới 108 tỷ USD, gần bằng 1/3 tổng vốn đầu tư gộp của quốc gia Trung Đông này trước khi nổ ra chiến sự.

Trong các hạng mục được đánh giá, cơ sở hạ tầng bị ảnh hưởng nặng nề nhất, chiếm 48% tổng thiệt hại, tương đương 52 tỷ USD.

Về các địa phương, tỉnh Aleppo và vùng nông thôn Damascus hứng chịu thiệt hại nghiêm trọng nhất.

WB ước tính tổng chi phí để giúp tái thiết Syria lên tới 261 tỷ USD, lớn hơn 10 lần Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) dự kiến của nước này trong năm ngoái.

Giám đốc WB phụ trách khu vực Trung Đông, ông Jean-Christophe Carret, cho biết những thách thức phía trước là vô cùng lớn nhưng định chế tài chính này sẵn sàng hợp tác với người dân Syria và cộng đồng quốc tế để hỗ trợ nước này phục hồi và tái thiết.

Theo đánh giá của Bộ trưởng Tài chính Syria Mohammed Barnieh, báo cáo của WB cho thấy mức độ tàn phá khủng khiếp của chiến tranh và số tiền khổng lồ cần chi cho việc tái thiết.

Ông kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ và hợp tác để giúp Syria khôi phục cơ sở hạ tầng thiết yếu, hồi sinh cộng đồng và đặt nền móng cho tương lai kiên cường hơn.

Kể từ khi chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad sụp đổ tháng 12 năm ngoái, chính quyền mới đã nỗ lực thu hút đầu tư cho việc tái thiết cũng như ký kết các thỏa thuận hợp tác với nhiều đối tác và chính phủ, trong đó có các quốc gia vùng Vịnh. Tái thiết hiện là một trong những trọng tâm và là công việc đầy thách thức cho chính phủ hiện nay./.

