WHO dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp toàn cầu đối với bệnh đậu mùa khỉ

Tình trạng khẩn cấp toàn cầu đối với bệnh đậu mùa khỉ được ban bố vào tháng 8/2024, sau khi xuất hiện biến thể mới lan rộng từ Cộng hòa Dân chủ Congo sang các nước láng giềng.

Bệnh nhân mắc đậu mùa khỉ ở châu Phi. (Ảnh: Getty Images/TTXVN)
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 5/9 tuyên bố bệnh đậu mùa khỉ (Mpox) không còn được xem là tình trạng khẩn cấp y tế công cộng gây quan ngại quốc tế (PHEIC), mức cảnh báo cao nhất của cơ quan này.

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết quyết định được đưa ra sau khi số ca nhiễm và tử vong vì bệnh đậu mùa khỉ đã liên tục giảm tại Cộng hòa Dân chủ Congo và nhiều quốc gia khác như Burundi, Sierra Leone và Uganda.

Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng: “Việc dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp không có nghĩa là mối đe dọa đã chấm dứt, cũng không đồng nghĩa phản ứng toàn cầu sẽ dừng lại."

Theo WHO, quyết định trên dựa theo khuyến nghị của Ủy ban Khẩn cấp, cơ quan họp 3 tháng/lần để đánh giá tình hình dịch bệnh.

Tình trạng khẩn cấp toàn cầu đối với bệnh đậu mùa khỉ được ban bố vào tháng 8/2024, sau khi xuất hiện biến thể mới lan rộng từ Cộng hòa Dân chủ Congo sang các nước láng giềng.

Đậu mùa khỉ lây truyền chủ yếu qua tiếp xúc gần, gây triệu chứng giống cúm và các tổn thương da chứa mủ. Dù WHO đã hạ mức cảnh báo nhưng tổ chức này cũng khẳng định các nỗ lực kiểm soát và giám sát dịch bệnh sẽ được duy trì nhằm ngăn ngừa nguy cơ đậu mùa khỉ bùng phát trở lại./.

