World Cup 2026: Cơ hội vàng cho ngành thủ công truyền thống Mexico

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, chỉ còn ít ngày nữa World Cup 2026 sẽ chính thức khởi tranh tại Mexico.

Không chỉ các sân vận động hay khu vực fan zone trở nên nhộn nhịp, mà tại những điểm du lịch nổi tiếng của thủ đô Mexico City, không khí ngày hội bóng đá cũng đã hiện diện rõ nét.

Tại chợ thủ công La Ciudadela nhiều tiểu thương đang kỳ vọng World Cup sẽ mang đến một mùa kinh doanh sôi động chưa từng có.

Nằm ngay trung tâm thủ đô Mexico City, chợ thủ công La Ciudadela là một trong những địa điểm mua sắm thủ công mỹ nghệ lớn và nổi tiếng nhất Mexico. Với hơn 300 gian hàng quy tụ sản phẩm từ nhiều bang trên cả nước, nơi đây từ lâu đã trở thành điểm dừng chân quen thuộc của khách du lịch quốc tế.

Trong số hàng trăm gian hàng tại chợ, cửa hàng của ông Jesus Antonio Orozco thu hút sự chú ý của du khách với những chiếc cúp vàng mô phỏng chiếc cúp vô địch FIFA World Cup 2026 cùng nhiều sản phẩm lưu niệm mang chủ đề bóng đá.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Mexico, ông Jesus Antonio cho biết ông đã mở cửa hàng bán các mô hình Cup FIFA từ năm 1960. Các sản phẩm của được 30 nghệ nhân làm tại các xưởng ở thành phố Mexico City. Chiếc cúp mô hình được làm qua 6 bước, được làm từ kẽm, Antimon và thiếc. Ngoài các sản phẩm này ra, xưởng của ông còn chế tạo các chiếc cúp giải thưởng cho các vị trí nhất, nhì, ba…và giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất. Bên cạnh đó, còn cả các hình các cầu thủ bóng đá nổi tiếng như Cristiano Ronaldo, Riqui, Ronaldinho… Mỗi sản phẩm có giá từ 1.500-3.000 peso trở lên tùy vào sản phẩm.

Mô hình cúp vàng FIFA World Cup 2026 được bày bán tại một cửa hàng lưu niệm ở chợ thủ công La Ciudadela ở thủ đô Mexico City. (Ảnh: Phương Lan/TTXVN)

Ông Antonio chia sẻ: “Không khí World Cup đã bắt đầu lan tỏa từ nhiều tháng nay. Chúng tôi kỳ vọng khi giải đấu chính thức diễn ra, lượng khách đến chợ sẽ tăng đáng kể, tạo thêm cơ hội cho các tiểu thương.”

Tại chợ La Ciudadela, những mô hình cúp FIFA World Cup không chỉ được các nghệ nhân Mexico tạo nên từ nhiều chất liệu và phong cách nghệ thuật khác nhau, mà còn phản ánh sự sáng tạo trong cách người dân nơi đây đón chào ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Từ biểu tượng thể thao quen thuộc, chiếc cúp vàng đã trở thành sản phẩm thủ công độc đáo, kết nối niềm đam mê bóng đá với các giá trị văn hóa truyền thống của Mexico.

Anh Francisco Martinez, chủ cửa hàng bán đồ lưu niệm theo nghệ thuật Huichol truyền thống của Mexico cũng bày tỏ:“Những chiếc cúp tại cửa hàng anh được làm thủ công và trang trí bằng hàng nghìn hạt cườm nhỏ theo phong cách nghệ thuật Huichol. Đây là sự kết hợp niềm đam mê bóng đá với một trong những nét văn hóa đặc sắc nhất của Mexico.”

Anh Martinez hy vọng World Cup 2026 sẽ giúp nhiều du khách quốc tế biết đến nghệ thuật Huichol hơn, qua đó tạo thêm việc làm và thu nhập cho các nghệ nhân địa phương.

Trong khi đó, anh Brian Andes, du khách đến từ Los Angeles chia sẻ: “Tôi đến Mexico City để xem World Cup và đây là lần đầu tiên tôi đến chợ thủ công mỹ nghệ La Ciudadela. Những món quà lưu niệm gắn với World Cup tại đây cho tôi cơ hội khám phá những giá trị văn hóa bản địa được lưu giữ qua nhiều thế hệ.”

World Cup là cơ hội để thế giới biết đến Mexico không chỉ qua bóng đá mà còn qua văn hóa và nghệ thuật.

Theo các chuyên gia du lịch, du khách quốc tế ngày càng có xu hướng tìm kiếm những trải nghiệm mang tính bản địa thay vì chỉ tham quan các điểm nổi tiếng.

Những khu chợ truyền thống như La Ciudadela vì thế trở thành nơi giúp du khách tiếp cận trực tiếp với đời sống văn hóa và các giá trị thủ công lâu đời của Mexico. Mỗi món đồ được bán ra không chỉ mang ý nghĩa thương mại mà còn góp phần quảng bá hình ảnh đất nước chủ nhà World Cup tới bạn bè quốc tế./.

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