World Cup 2026: FIFA bất ngờ thu hồi vé dành cho cổ động viên Iran

Chỉ ít ngày trước khi World Cup 2026 khởi tranh, Liên đoàn Bóng đá Iran (FFIRI) cho biết FIFA đã thu hồi toàn bộ số vé vốn được phân bổ cho người hâm mộ nước này tại vòng bảng, đẩy hàng nghìn cổ động viên vào tình thế bị động sau khi đã lên kế hoạch sang Mỹ cổ vũ đội tuyển.

Theo quy định của FIFA, mỗi liên đoàn tham dự World Cup được phân bổ khoảng 8% sức chứa sân vận động cho từng trận đấu của đội tuyển quốc gia. Đây là nguồn vé ưu tiên dành cho những cổ động viên trung thành và thường được các liên đoàn phân phối theo tiêu chí riêng.

Tuy nhiên, trong thông báo đưa ra ngày 9/6, FFIRI cho biết quyền phân phối vé dành cho Iran đã bị hủy bỏ.

FFIRI nêu rõ: “Nhiều người hâm mộ bóng đá Iran đã dựa trên quy trình chính thức được công bố để lên kế hoạch tham dự các trận đấu. Thế nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, liên đoàn không còn khả năng cung cấp dù chỉ một tấm vé cho các cổ động viên đội tuyển quốc gia."

Đội tuyển Iran sẽ bắt đầu hành trình tại World Cup 2026 bằng trận gặp New Zealand ngày 15/6 tại Los Angeles. Sau đó, họ lần lượt đối đầu Bỉ vào ngày 21/6, cũng tại khu vực Los Angeles, trước khi gặp Ai Cập ở Seattle ngày 26/6.

Trong tuyên bố của mình, FFIRI không chỉ rõ bên nào trực tiếp đưa ra quyết định thu hồi vé, song cho rằng động thái này đi ngược lại tinh thần bình đẳng của các giải đấu quốc tế. Liên đoàn cũng đặt câu hỏi về sự can thiệp của các yếu tố chính trị vào sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh.

FFIRI nhấn mạnh: “Việc tước quyền tiếp cận số vé được phân bổ hợp pháp cho người hâm mộ Iran là hành động trái với tinh thần của các giải đấu quốc tế và nguyên tắc bình đẳng giữa các quốc gia tham dự,” đồng thời kêu gọi FIFA bảo đảm tính trung lập và công bằng trong công tác tổ chức.

Sự việc diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Iran và Mỹ tiếp tục căng thẳng sau các cuộc không kích nhằm vào Iran hồi cuối tháng Hai, dẫn đến những tác động trực tiếp đối với công tác chuẩn bị của đội tuyển nước này.

Ban đầu, đội tuyển Iran dự định đặt đại bản doanh tại bang Arizona (Mỹ) trong thời gian diễn ra World Cup. Tuy nhiên, do những lo ngại liên quan đến thị thực và tình hình chính trị, đội tuyển đã chuyển địa điểm đóng quân sang thành phố Tijuana của Mexico, sát biên giới Mỹ.

Sau nhiều tuần chờ đợi, các cầu thủ Iran cuối cùng đã được cấp thị thực nhập cảnh Mỹ chỉ khoảng 10 ngày trước trận ra quân. Dù vậy, một số thành viên ban huấn luyện và quan chức liên đoàn vẫn chưa được cấp visa.

Trước những lo ngại ngày càng gia tăng, Tổng Thư ký FIFA Mattias Grafström cho biết ông đã có cuộc trao đổi tích cực với Chủ tịch FFIRI Mehdi Taj sau khi đội tuyển Iran đến Mexico. FIFA khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp với liên đoàn bóng đá Iran nhằm bảo đảm đội tuyển và phái đoàn có trải nghiệm thuận lợi trong thời gian tham dự giải đấu.

Vấn đề nhập cảnh và đi lại hiện không chỉ ảnh hưởng tới Iran. Truyền thông quốc tế cho biết một trọng tài người Somalia được FIFA chỉ định điều hành World Cup đã bị từ chối nhập cảnh vào Mỹ và buộc phải rút khỏi giải. Một cầu thủ Iraq cũng từng bị tạm giữ nhiều giờ khi đến Chicago, trong khi một nhiếp ảnh gia đi cùng đội tuyển bị từ chối nhập cảnh.

Những diễn biến này làm dấy lên tranh luận về vai trò của nước chủ nhà trong việc bảo đảm tính cởi mở và toàn cầu của World Cup.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino từng tuyên bố từ năm 2017 rằng mọi đội tuyển, quan chức và người hâm mộ của các quốc gia giành quyền tham dự World Cup đều phải được tiếp cận giải đấu. Ông khẳng định: “Nếu điều đó không được bảo đảm thì không thể gọi đó là World Cup”./.

World Cup 2026: Tuyển Iran phải trở lại Mexico ngay sau khi trận đấu kết thúc Đại sứ Iran tại Mexico Abolfazl Pasandideh cho biết đội tuyển Iran chỉ được phép nhập cảnh vào Mỹ trong ngày thi đấu và phải trở lại Mexico ngay sau khi trận đấu kết thúc.