World Cup 2026: Iran chuyển đại bản doanh từ Mỹ sang Mexico

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Liên đoàn bóng đá Iran ngày 23/5 cho biết đội tuyển quốc gia nước này đã quyết định chuyển địa điểm đại bản doanh phục vụ World Cup 2026 từ Mỹ sang Mexico sau khi được Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) chấp thuận.

Theo tuyên bố của Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Iran Mehdi Taj, đội tuyển Iran sẽ đặt đại bản doanh tại thành phố Tijuana của Mexico, gần biên giới với bang California của Mỹ, thay vì Tucson thuộc bang Arizona như kế hoạch ban đầu.

Liên đoàn bóng đá thế giới hiện chưa chính thức xác nhận thông tin này.

Trước đó, khả năng thay đổi địa điểm tập huấn của đội tuyển Iran đã được đề cập do những bất ổn liên quan xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran cũng như các lo ngại về an ninh.

Theo ông Taj, mọi địa điểm đại bản doanh của các đội tuyển tham dự World Cup đều phải được Liên đoàn bóng đá thế giới phê duyệt. Ông Taj cho biết quyết định trên được đưa ra sau các cuộc làm việc giữa phía Iran với Liên đoàn bóng đá thế giới và ban tổ chức World Cup tại Istanbul, cùng một cuộc họp trực tuyến với Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá thế giới tổ chức tại Tehran. Bên cạnh đó, ông Taj cũng cho biết thêm đội tuyển Iran “thậm chí có thể sử dụng các chuyến bay của Iran Air” để đi lại giữa Iran và Mexico.

Theo kế hoạch, World Cup 2026 sẽ diễn ra từ ngày 11/6 đến ngày 19/7 với sự đồng đăng cai của Mỹ, Canada và Mexico. Đội tuyển Iran nằm ở bảng G và dự kiến thi đấu với New Zealand ngày 15/6 và Bỉ ngày 21/6 tại Inglewood, bang California của Mỹ, trước khi gặp Ai Cập ngày 26/6 tại Seattle.

Liên đoàn bóng đá Iran cho rằng việc đặt đại bản doanh tại Mexico sẽ giúp giải quyết các vấn đề liên quan thủ tục thị thực khi đội tuyển di chuyển vào Mỹ từ Mexico.

Các đội tuyển tham dự World Cup thường sử dụng đại bản doanh làm nơi tập luyện và chuẩn bị trước cũng như sau các trận đấu trong suốt giải đấu./.

