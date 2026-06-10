World Cup 2026: Mỹ triển khai lá chắn chống drone

FIFA World Cup 2026 được cho là một phép thử lớn để đánh giá liệu quốc gia đồng chủ nhà Mỹ có thể bảo vệ các sân vận động chật kín khán giả trước một mối đe dọa an ninh đang phát triển rất nhanh hay không: những thiết bị bay không người lái (drone) giá rẻ, linh hoạt và có khả năng tự vận hành mà đã làm thay đổi cục diện xung đột hiện đại tại Ukraine và Iran.



Theo phóng viên TTXVN tại Washington, công tác an ninh cho FIFA World Cup 2026 ở Mỹ đang được mở rộng lên không phận, khi các cơ quan thực thi pháp luật chuẩn bị đối phó với những hoạt động của drone từ gây phiền toái đến trở thành mối đe dọa nghiêm trọng.



Hơn 60 cơ quan thực thi pháp luật ở cấp địa phương, quận và bang tại các khu vực tổ chức trận đấu gần đây đã hoàn thành một chương trình huấn luyện liên bang lần đầu tiên được triển khai, nhằm giúp phát hiện và ngăn chặn sự xuất hiện trái phép của drone gần các địa điểm World Cup và các sự kiện dành cho người hâm mộ liên quan. Cơ quan Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cũng cho biết sẽ tiếp tục đào tạo thêm các lớp ngay cả sau khi giải đấu kết thúc.



Drone đặt ra thách thức đặc biệt cho lực lượng thực thi pháp luật vì công nghệ phát triển nhanh, dễ tiếp cận và có thể mang theo nhiều loại tải trọng - từ camera vô hại đến các chất nguy hiểm.

Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA), phối hợp với Bộ An ninh Nội địa và Bộ Tư pháp, sẽ thiết lập các hạn chế bay tạm thời (TFR) phía trên các sân vận động đăng cai FIFA World Cup 2026 và các sự kiện dành cho người hâm mộ trên khắp nước Mỹ, nhằm bảo vệ người tham dự và khán giả.



Trong ngày diễn ra trận đấu, mọi hoạt động bay, bao gồm drone, sẽ bị cấm trong phạm vi bán kính khoảng 5,56 km và lên tới độ cao khoảng 914 m xung quanh các sân vận động được liệt kê, trừ khi được kiểm soát không lưu cho phép.

Ngoài ra, tại một số địa điểm tổ chức sự kiện dành cho người hâm mộ, drone bị cấm trong phạm vi 1,85 km và độ cao lên tới 305 m, trừ khi được cấp phép.



Những người điều khiển drone xâm nhập vùng cấm không được cấp phép có thể bị phạt tới 100.000 USD, bị tịch thu thiết bị và truy tố hình sự liên bang. Lực lượng thực thi pháp luật liên bang sẽ xác định người điều khiển, thu giữ drone và hỗ trợ truy tố.



Lực lượng thực thi pháp luật liên bang được phép sử dụng các công cụ chuyên dụng để giảm thiểu mối đe dọa từ drone không được phép, đồng thời có thể buộc thiết bị rời khỏi vùng không phận hạn chế trong khi vẫn bảo toàn bằng chứng phục vụ điều tra.

FBI cho biết họ sở hữu các công cụ như camera, radar và thiết bị nghe để hỗ trợ chống drone, cho phép lực lượng thực thi pháp luật có thể giành quyền kiểm soát điện tử đối với drone trái phép và điều hướng nó đến khu vực an toàn hơn. Trong một số trường hợp, drone cũng có thể bị buộc rơi khỏi không trung nếu cần thiết.



FBI nhấn mạnh rằng họ tôn trọng quyền của người sở hữu drone và không có ý định cản trở hoạt động hợp pháp ở những khu vực không bị hạn chế. Tuy nhiên, việc phân biệt giữa người chơi drone giải trí và người có ý đồ gây hại là điều không dễ dàng.



FBI cho biết họ liên tục đánh giá rủi ro an ninh, và cơ quan này chưa xác định được mối đe dọa cụ thể hay đáng tin cậy nào đối với giải đấu. Tuy nhiên, Phó Phó Giám đốc FBI Christopher Raia nói rằng các sự cố an ninh vẫn được dự đoán có thể xảy ra.

Dù vậy, ông Raia khẳng định người hâm mộ có thể yên tâm khi đến xem các trận đấu vì đây là một chiến dịch huy động toàn lực để giữ an toàn cho người dân Mỹ.



Chiến dịch tổng thể chống drone của Mỹ trong dịp World Cup 2026 còn được sự hỗ trợ từ Bộ Chiến tranh Mỹ. Cơ quan này hiện đang phối hợp với Lực lượng đặc nhiệm World Cup của Nhà Trắng bằng cách cho phép tiếp cận hơn 100 triệu USD năng lực chống phương tiện bay không người lái.

Ngoài ra, Lực lượng đặc nhiệm hỗ hợp liên bang mang mật danh 401 (JIATF 401) đã cung cấp các đóng góp quan trọng cho các kế hoạch bảo vệ địa điểm do Bộ An ninh Nội địa (DHS) và FBI dẫn dắt tại 11 thành phố đăng cai, hỗ trợ đào tạo lực lượng thực thi pháp luật tại trung tâm huấn luyện chống drone quốc gia của FBI.



FIFA World Cup 2026 diễn ra từ ngày 11/6 đến 19/7 tại Bắc Mỹ, với 48 đội tuyển thi đấu ở 16 thành phố thuộc Mỹ, Canada và Mexico. Trận khai mạc tổ chức tại Mexico City (Mexico) và trận chung kết diễn ra ngày 19/7 tại sân MetLife ở East Rutherford, bang New Jersey của Mỹ.

Dự kiến, hàng trăm nghìn người dự kiến sẽ tham dự các trận đấu và các buổi xem bóng đá tập thể./.

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