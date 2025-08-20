Xả súng tại đền thờ Hồi giáo ở Nigeria khiến 27 người thiệt mạng

Sáng 19/8, một vụ tấn công nghiêm trọng đã xảy ra tại làng Unguwan Mantau, thuộc Khu vực chính quyền địa phương Malumfashi, bang Katsina, Tây Bắc Nigeria, khiến 27 tín đồ Hồi giáo thiệt mạng trong lúc làm lễ cầu nguyện bình minh (Fajr).

Giới chức địa phương cho biết khoảng 5h (giờ địa phương), các tay súng bất ngờ xông vào và xả súng vào những người có mặt trong đền thờ.

Đây được cho là hành động trả đũa sau một cuộc phục kích gần đây của dân làng nhằm vào nhóm cướp hoạt động trong khu vực, khiến một số tay súng chết, các con tin được giải cứu và thu giữ nhiều vũ khí.

Ngay sau vụ việc, lực lượng quân đội, cảnh sát và không quân đã được triển khai để kiểm soát tình hình và đảm bảo an ninh.

Chính quyền bang Katsina đánh giá cao tinh thần đấu tranh của người dân trước các băng nhóm tội phạm, đồng thời kêu gọi phối hợp chặt chẽ hơn với lực lượng chức năng nhằm hạn chế thương vong.

Bang cũng cam kết tăng cường biện pháp bảo vệ các cộng đồng nông dân dễ bị tổn thương.

Katsina là quê hương của cựu Tổng thống Muhammadu Buhari và hiện là một trong những điểm nóng về tội phạm có vũ trang ở Tây Bắc Nigeria, nơi thường xuyên xảy ra các vụ bắt cóc, tống tiền và tấn công gây thương vong, bất chấp các hoạt động quân sự đang diễn ra./.

