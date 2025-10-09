Xác định đội tuyển thứ 19 tham dự vòng chung kết World Cup 2026

Ai Cập đã trở thành đội tuyển mới nhất giành quyền tham dự vòng chung kết World Cup 2026 (tổ chức tại Mỹ, Canada và Đức).

Đội tuyển Ai Cập hoàn thành mục tiêu vượt qua vòng bảng sau khi có chiến thắng 3-0 trước Djibouti lượt trận thứ 9 bảng A vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Phi.

Ibrahim Adel và Mohamed Salah (cú đúp) là những người đã lập công để mang niềm vui trọn vẹn về cho Ai Cập.

Chiến thắng này giúp Đội tuyển Ai Cập giành được 23 điểm, nhiều hơn đội xếp thứ là Burkina Faso đến 5 điểm trong khi vòng loại khu vực châu Phi chỉ còn 1 lượt trận nữa là khép lại.

Đây là lần thứ tư trong lịch sử Ai Cập góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, sau khi từng tham dự ở các kỳ World Cup 1934, 1990 và 2018.

Như vậy, Ai Cập đã trở thành đội bóng thứ ba sau Maroc và Tunisia, đại diện châu Phi tham dự vòng chung kết World Cup 2026.

Tính đến thời điểm này, vòng chung kết World Cup 2026 đã xác định được 19 đội tham dự, gồm 3 đội đồng chủ nhà là Mỹ, Canada, Mexico và các đội Australia, Iran, Nhật Bản, Jordan, Hàn Quốc, Uzbekistan (châu Á), Argentina, Brazil, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Colombia (Nam Mỹ), New Zealand (châu Đại Dương), Maroc, Tunisia và Ai Cập (châu Phi)./.

