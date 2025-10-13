Xác định đội tuyển thứ 21 tham dự vòng chung kết World Cup 2026

Vòng chung kết World Cup 2026 đã chính thức xác định được đội tuyển thứ 21 góp mặt sau khi loạt trận đêm 12 và rạng sáng 13/10 khép lại.

Châu Phi đã có 5 đội vượt qua vòng loại

Ghana chính là đội tuyển mới nhất vượt qua vòng bảng để tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh diễn ra tại Mỹ, Canada và Mexico vào năm sau.

Ở loạt trận vừa kết thúc, Đội tuyển Ghana chỉ giành được chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Coromos nhờ pha lập công của Mohammed Kudus.

Tuy nhiên, kết quả này là quá đủ để giúp đoàn quân của Huấn luyện viên Otto Addo hoàn thành mục tiêu vượt qua vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Phi.

Sau 10 lượt trận, Đội tuyển Ghana giành được 25 điểm, bỏ xa đội bóng xếp thứ 2 là Madagascar đến 7 điểm.

Đây cũng là lần thứ 5 trong lịch sử Ghana tham dự World Cup, sau khi từng góp mặt ở giải đấu này vào các năm 2006, 2010, 2014 và 2022.

Thành tích tốt nhất mà Ghana tại các kỳ World Cup là vào đến tứ kết năm 2010 (tổ chức ở Nam Phi) - bị loại bởi Uruguay ở loạt sút luân lưu may rủi.

Như vậy, tính đến thời điểm này, châu Phi đã có 5 đội tuyển vượt qua vòng loại gồm Maroc, Tunisia, Ai Cập, Algeria và Ghana. Khu vực châu Phi sẽ xác định thêm 4 cái tên giành vé trực tiếp tham dự vòng chung kết World Cup 2026.

Tính đến thời điểm này, vòng chung kết World Cup 2026 đã xác định được 21 đội tham dự, gồm 3 đội đồng chủ nhà là Mỹ, Canada, Mexico và các đội Australia, Iran, Nhật Bản, Jordan, Hàn Quốc, Uzbekistan (châu Á), Argentina, Brazil, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Colombia (Nam Mỹ), New Zealand (châu Đại Dương), Maroc, Tunisia, Ai Cập, Algeria và Ghana (châu Phi).

Hà Lan, Croatia nắm ưu thế

Trong khi đó, tại châu Âu, các đội bóng được đánh giá cao là Hà Lan và Croatia đều đang có được lợi thế sau khi cùng có được chiến thắng ở loạt trận đêm qua.

Ở bảng G, Đội tuyển Hà Lan tiếp tục thi đấu ấn tượng khi có chiến thắng đậm 4-0 trước đối thủ cạnh tranh Phần Lan trong cuộc chạm trán trên sân Johan Cruijff ArenA.

Hà Lan giành ưu thế lớn tại vòng loại. (Nguồn: FIFA)

Memphis Depay tỏa sáng với hai kiến tạo cho Donyell Malen và Virgil van Dijk lập công trước khi tự mình ghi bàn giúp Hà Lan dẫn 3-0 ngay trong hiệp 1.

Sang hiệp 2, "Cơn lốc màu da cam" tiếp tục chơi ép sân nhưng chỉ có thêm bàn thắng của Cody Gakpo ở cuối trận, qua đó thắng chung cuộc 4-0.

Chiến thắng này giúp thầy trò Huấn luyện viên Ronald Koeman có 16 điểm sau 6 lượt trận, nhiều hơn 3 điểm so với đội xếp thứ 2 Ba Lan.

Ở loạt trận này, Ba Lan có chiến thắng 2-0 trước Litva nhờ các bàn thắng của Sebastian Szymański và Robert Lewandowski, để bám đuổi Hà Lan.

Với cục diện hiện tại, cuộc đối đầu giữa Ba Lan và Hà Lan ở lượt trận tiếp theo (14/11) sẽ mang tính chất quyết định đến tấm vé trực tiếp tham dự vòng chung kết World Cup 2026.

Tại bảng L, Đội tuyển Croatia đã có chiến thắng để bứt lên, độc chiếm ngôi đầu và giành lợi thế lớn trước Séc trong cuộc đua vé dự World Cup.

Đội tuyển Croatia dễ dàng có được chiến thắng 3-0 trong chuyến làm khách trên sân Gibraltar. Toni Fruk, Martin Erlić và Luka Sučić thay nhau tỏa sáng để giúp đội nhà giành trọn niềm vui.

Chiến thắng này giúp Croatia có được 16 điểm, nhiều hơn 3 điểm so với Séc và đang thi đấu ít hơn 1 trận.

Séc đã thi đấu 7 trận và chỉ còn phải gặp Gibraltar ở lượt cuối, trong khi Croatia còn hai trận - gặp Quần đảo Faroe và Montenegro.

Ở bảng H, sau khi có chiến thắng tưng bừng 10-0, Đội tuyển Australia đã bất ngờ phải đón nhận gáo "nước lạnh" khi để thua 0-1 bởi pha lập công muộn phút 90+5 của Virgil Ghita.

Thất bại này khiến Đội tuyển Áo lỡ cơ hội có thể bứt tốc trong cuộc đua đến giành vé trực tiếp tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh vào năm sau.

Thua trận này, thầy trò Huấn luyện viên Ralf Rangnick vẫn chỉ có trong tay 15 điểm và chỉ hơn Bosnia & Herzegovina đúng 2 điểm trong bối cảnh chỉ còn hai trận đấu phía trước.

Bosnia & Herzegovina chính là đối thủ mà Đội tuyển Áo sẽ phải chạm trán ở lượt cuối vòng loại bảng H./.

