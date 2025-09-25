Xác định được 14 đội giành vé dự vòng chung kết Futsal châu Á 2026

Futsal Việt Nam cùng 12 đội tuyển khác đã xuất sắc vượt qua vòng loại để giành quyền đến Indonesia tham dự vòng chung kết Futsal châu Á 2026.

Futsal Việt Nam đi tiếp với thành tích toàn thắng

Đội tuyển Futsal Việt Nam đã thi đấu ấn tượng tại bảng E để giành quyền tham dự vòng chung kết với Futsal châu Á 2026 với thành tích toàn thắng.

Đoàn quân của Huấn luyện viên Diego Giustozzi khởi đầu vòng loại hoàn hảo với chiến thắng vùi dập 9-1 trước Đội tuyển Hong Kong ở ngày ra quân.

Tiếp đó, khi đối mặt chủ nhà Trung Quốc, Đội tuyển Việt Nam tiếp tục tạo thế trận áp đảo trước khi đánh bại đối thủ bằng kết quả cách biệt 7-2.

Hai chiến thắng liên tiếp giúp Đội tuyển Việt Nam giành ưu thế lớn và chỉ cần một kết quả hòa trước Liban trong trận "chung kết" bảng E là sẽ giành quyền đi tiếp.

Tuy nhiên, với mục tiêu toàn thắng, các học trò của ông Diego Giustozzi đã nhập cuộc với quyết tâm rất cao và giành chiến thắng chung cuộc 4-0.

Khép lại vòng loại, Đội tuyển Futsal Việt Nam giành được 9 điểm tuyệt đối - ghi 20 bàn thắng và chỉ thủng lưới ba lần. Việt Nam cũng là đội bóng đầu tiên vượt qua vòng loại.

Kết quả này giúp Việt Nam là một trong 5 đội toàn thắng tại vòng loại Futsal châu Á 2026. Tại khu vực Đông Nam Á, Việt Nam cũng là đội bóng duy nhất giành được số điểm tuyệt đối.

Đây là lần thứ 6 liên tiếp Đội tuyển Futsal Việt Nam giành quyền tham dự vòng chung kết giải futsal châu Á. Thành tích tốt nhất mà "các chiến binh Sao vàng" đạt được ở các vòng chung kết trước đó là vị trí thứ tư vào năm 2016.

Những đội bóng nào đã vượt qua vòng loại

Vòng loại Giải futsal châu Á 2026 có sự tham dự của 31 đội, chia là 8 bảng (7 bảng 4 đội và 1 bảng 3 đội). Sau các trận đấu ở vòng loại, 8 đội đầu bảng và 7 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành vé dự vòng chung kết.

Sau loạt trận ngày 24/9, cùng với Việt Nam, 12 đội tuyển khác có thành tích tốt tại vòng loại cũng đã giành quyền góp mặt tại vòng chung kết Futsal châu Á 2026.

Ngoài Việt Nam, 6 đội bóng nhất bảng khác đã được xác định gồm Australia (bảng A), Thái Lan (bảng B), Nhật Bản (bảng C), Kyrgyzstan (bảng F), Iran (bảng G) và Afghanistan (bảng H).

6 đội bóng khác cũng đã đi tiếp với tư cách nhì bảng có thành tích tốt gồm có Kuwait (A), Hàn Quốc (B), Tajikistan (C), Lebanon (E), Uzbekistan (F) và Malaysia (G).

Đội tuyển Việt Nam giành vé tham dự vòng chung kết Futsal châu Á 2026 Đội tuyển Futsal Việt Nam đã dễ dàng đánh bại Liban 4-0 ở trận quyết đấu để giành quyền tham dự vòng chung kết Futsal châu Á 2026 với thành tích toàn thắng.

Vòng chung kết Futsal châu Á 2026 còn hai suất tham dự chưa được xác định do bảng D phải sang tháng 10 mới bước vào thi đấu. Bảng D có sự góp mặt của các đội tuyển Saudi Arabia, Iraq, Đài Bắc Trung Hoa và Pakistan.

Đội giành vị trí nhất bảng D sẽ giành vé trực tiếp giành quyền đến Indonesia tham dự vòng chung kết. Trong khi đó, đội nhì bảng sẽ phải so kè với Myanmar (đội nhì bảng H) cho tấm vé cuối cùng.

Đội tuyển Futsal Myanmar hiện đang có 3 điểm (hiệu số -4) và số phận của đội bóng này chỉ được quyết định sau khi bảng D vòng loại khép lại./.

