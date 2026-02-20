Xác minh, điều tra, xử lý vụ 13 người nghi ngộ độc thực phẩm do ăn trứng cá cảnh

Ngày 20/2, Cục An toàn Thực phẩm (Bộ Y tế) thông tin đã có văn bản gửi Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa xác minh, điều tra, xử lý vụ nghi ngộ độc thực phẩm do ăn trứng cá.

Trước đó, vào tối 19/2, trên địa bàn xã Ngọc Liên, tỉnh Thanh Hóa xảy ra 13 trường hợp đang được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Ngọc Lặc do nghi bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn trứng cá cảnh (cá Rồng) với các triệu chứng đau bụng, nôn, đi ngoài.

Trước tình hình trên, Cục An toàn Thực phẩm đề nghị Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa khẩn trương triển khai chỉ đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Thanh Hóa phối hợp chặt chẽ với Bệnh viện Đa khoa Ngọc Lặc tổ chức điều trị tích cực cho các bệnh nhân bị mắc ngộ độc thực phẩm, bảo đảm không để xảy ra tình trạng nguy hiểm đến tính mạng của bệnh nhân. Các đơn vị y tế tiếp tục theo dõi sức khỏe của các bệnh nhân, trong trường hợp cần thiết, cần kết nối hội chẩn liên viện, bệnh viện tuyến trên để nhận được sự hỗ trợ kịp thời.

Bộ Y tế cũng yêu cầu Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các đơn vị liên quan trên địa bàn xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm khẩn trương tiến hành xác minh, điều tra vụ ngộ độc thực phẩm, xác định nguyên nhân chính gây ngộ độc thực phẩm; theo dõi, giám sát diễn biến vụ ngộ độc thực phẩm để có thể phát hiện, hỗ trợ, và điều trị kịp thời cho những trường hợp bị ngộ độc tương tự có thể xảy ra.

Các đơn vị có liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm nhỏ lẻ, các cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố, đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm khi đưa sản phẩm thực phẩm lưu thông trên thị trường; Báo cáo kết quả điều tra vụ ngộ độc thực phẩm và cập nhật diễn biến tình hình sức khoẻ của các bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm về Cục An toàn Thực phẩm theo quy định./.

