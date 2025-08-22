Xây dựng Bắc Ninh thành trung tâm công nghiệp hiện đại của cả nước

Trong hai ngày 21-22/8, Đảng bộ Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 với 298 đại biểu, đại diện cho trên 12.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Đại hội đã nghe công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh gồm 37 đồng chí; Ban Thường vụ Đảng ủy Ủy ban Nhân dân tỉnh gồm 11 đồng chí.

Ông Vương Quốc Tuấn được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Ủy ban Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Văn Gấu biểu dương những kết quả quan trọng mà Đảng bộ Ủy ban Nhân dân tỉnh đạt được thời gian qua; khẳng định, kết quả đó là thành quả phấn đấu kiên trì, bền bỉ của toàn Đảng bộ tỉnh, trong đó có sự nỗ lực, đóng góp quan trọng của đội ngũ cán bộ, đảng viên Đảng bộ Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Bí Thư tỉnh ủy tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Văn Gấu phát biểu tại Đại hội. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)

Nhấn mạnh Đại hội XIV của Đảng cũng như Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh sắp tới sẽ hoạch định những chủ trương đột phá cho kỷ nguyên tăng tốc, bứt phá, phát triển thịnh vượng, trong đó, tỉnh Bắc Ninh được Trung ương giao nhiều nhiệm vụ quan trọng, nặng nề, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Đảng bộ Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác xây dựng Đảng, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh; tập trung vận hành thông suốt bộ máy chính quyền 2 cấp; cụ thể hóa 4 nghị quyết trụ cột của Bộ Chính trị, quyết liệt thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn 2026-2030; phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030; trở thành một trung tâm công nghiệp hiện đại của miền Bắc và cả nước.

Trước mắt, tỉnh tập trung cao cho công tác giải phóng mặt bằng Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, đường dẫn từ sân bay Gia Bình tới Thủ đô Hà Nội, Trung tâm hành chính của tỉnh...

Sau Đại hội, cấp ủy khóa mới tập trung chỉ đạo cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội, ban hành chương trình hành động, chương trình công tác của cấp ủy, xác định cụ thể các đề án, kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai với tinh thần “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ lộ trình, rõ thời gian và rõ kết quả thực hiện.”

Ông Vương Quốc Tuấn, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh, phát biểu. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn nhấn mạnh Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Ủy ban Nhân dân tỉnh lần thứ Nhất vừa được biểu quyết, nhất trí thông qua thể hiện trí tuệ, tâm huyết và trách nhiệm to lớn của các đại biểu tham dự.

Để kịp thời đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống, tạo chuyển biến mạnh mẽ trên các lĩnh vực, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh phát động phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người lao động trong toàn Đảng bộ Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Căn cứ các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội, các tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp xây dựng và triển khai ngay các kế hoạch thực hiện Nghị quyết bằng các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước thiết thực, phù hợp, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, bảo đảm cho Nghị quyết được triển khai, sớm đi vào cuộc sống.

Với chủ đề: “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, phát huy dân chủ, đoàn kết, đổi mới sáng tạo, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhất là mục tiêu tăng trưởng hai con số, góp phần xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030,” Đại hội đề ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2025-2030 với 27 chỉ tiêu chủ yếu, 5 khâu đột phá, 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp lớn và 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để tổ chức thực hiện.

Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2025-2030. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)

Nhiệm kỳ 2025-20230, Đảng bộ Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh phấn đấu kết nạp được ít nhất 3% đảng viên mới trở lên/tổng số đảng viên của Đảng bộ; có trên 90% tổ chức cơ sở đảng và trên 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) bình quân giai đoạn 2026-2030 đạt 11-12%/năm, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giai đoạn 2026-2030 đạt 1.120 tỷ USD.

Giai đoạn 2026-2030, tỉnh phấn đấu thu ngân sách nhà nước đạt 375.700 tỷ đồng; đô thị hóa đạt 65%; thu nhập bình quân đầu người đạt 7,84 triệu đồng/tháng. Đến hết năm 2027, toàn tỉnh phấn đấu không còn hộ nghèo (theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025)...

Đảng bộ Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh được thành lập theo Quyết định số 18-QĐ/TU ngày 1/7/2025 của Tỉnh ủy Bắc Ninh trên cơ sở tiếp nhận một số tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng ủy Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang và Đảng ủy Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh (cũ), với 48 tổ chức cơ sở đảng, trên 12.000 đảng viên./.

