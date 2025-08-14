Xây dựng Bến Lức thành động lực phát triển vùng kinh tế trọng điểm tỉnh Tây Ninh

Trong hai ngày (13-14/8), xã Bến Lức (tỉnh Tây Ninh) tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, với sự tham dự của 250 đại biểu, đại diện hơn 1.400 đảng viên.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ xã gồm 27 đồng chí; ông Nguyễn Đăng Minh Xuân (Bí thư Huyện ủy Bến Lức, tỉnh Long An cũ), giữ chức Bí thư Đảng ủy xã, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông Nguyễn Thành Vững, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Tây Ninh đề nghị Đảng bộ xã tập trung đầu tư, nâng cấp hạ tầng giao thông nông thôn, điện, nước; khuyến khích năng lượng sạch; phát triển thương mại-dịch vụ hiện đại, hình thành trung tâm thương mại phức hợp, kinh tế ban đêm, logistics, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng đô thị hóa.

Nông nghiệp tái cơ cấu theo hướng sinh thái, hiện đại, gắn với thương mại-du lịch; tiếp tục xây dựng nông thôn mới theo mô hình “nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh."

Ông Nguyễn Đăng Minh Xuân, Bí thư Đảng bộ xã Bến Lức, nhiệm kỳ 2025-2030, phát biểu tại Đại hội. (Ảnh: Thanh Bình/TTXVN)

Theo Bí thư Đảng ủy xã Bến Lức Nguyễn Đăng Minh Xuân, sau khi hợp nhất từ ba đơn vị hành chính (xã An Thạnh, xã Thanh Phú, thị trấn Bến Lức), xã Bến Lức có diện tích 48,75km2, dân số khoảng 60.000 người, giữ vai trò trung tâm kinh tế-xã hội là vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh Tây Ninh.

Nhiệm kỳ này, Đảng bộ xã sẽ phát huy tiềm năng, lợi thế, tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, thu hút đầu tư các dự án công nghiệp, thương mại dịch vụ hiện đại; đồng thời phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với du lịch sinh thái, nâng cao đời sống người dân.

Đảng bộ xã hiện có 52 tổ chức cơ sở trực thuộc với 1.395 đảng viên. Bộ máy tổ chức được kiện toàn tinh gọn, hiệu quả. Công tác quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ thực hiện đúng quy trình, dân chủ, minh bạch; tỷ lệ cán bộ trẻ, nữ tăng.

Công tác dân vận có chuyển biến tích cực, góp phần giải phóng mặt bằng, xây dựng nông thôn mới. Chính quyền tăng cường tiếp xúc, đối thoại với người dân, kịp thời xử lý phản ánh, kiến nghị, củng cố niềm tin của nhân dân.

Kinh tế xã Bến Lức tiếp tục tăng trưởng mạnh, công nghiệp-xây dựng giữ vai trò chủ lực. Nhiều dự án lớn được đầu tư như: nhà máy Coca-Cola, Nhà máy vaccine VNVC-Sanofi, Trung tâm kho vận Alibaba.

Hơn 1.130 doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn, với tổng vốn trên 55.000 tỷ đồng; các khu công nghiệp Phú An Thạnh, Thuận Đạo cơ bản lấp đầy, hạ tầng tiếp tục nâng cấp, mở rộng.

Thương mại-dịch vụ phát triển nhanh, thương mại điện tử tăng mạnh. Nhiều khu đô thị, dân cư mới hình thành, thay đổi diện mạo đô thị và nông thôn. Du lịch từng bước phát triển, đón khoảng 28.000 lượt khách mỗi năm.

Xã Bến Lức đặt mục tiêu trở thành phường trước năm 2030, phát triển theo hướng đô thị-công nghiệp-thương mại dịch vụ-nông nghiệp hiện đại. Một số chỉ tiêu cụ thể như tốc độ tăng trưởng bình quân 12-12,5%/năm; thu nhập bình quân đầu người trên 100 triệu đồng/năm; đô thị hóa đạt trên 65%; 100% cán bộ sử dụng thành thạo công nghệ số.

Địa phương ưu tiên triển khai các dự án trọng điểm: Đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh, mở rộng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương, các tuyến ĐT 830C, 830E; khu dân cư, thương mại lớn tại Thanh Phú, Tân Bửu…; đồng thời, phối hợp nhà đầu tư phát triển công nghiệp xanh, công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, chế biến nông sản.

Để đạt mục tiêu, Đảng bộ xã quán triệt, giáo dục chủ trương, đường lối của Đảng; nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, xây dựng Bến Lức trở thành động lực phát triển của vùng kinh tế trọng điểm tỉnh Tây Ninh.

Ban Chấp hành Đảng bộ phường Khánh Hậu nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội. (Ảnh: Bùi Giang/TTXVN)

Từ ngày 13-14/8, phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Đại hội có 250 đại biểu đại diện 660 đảng viên toàn đảng bộ, tham dự.

Tại Đại hội, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh đã chỉ định Ban Chấp hành gồm 23 đồng chí; ông Nguyễn Việt Cường (Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận cũ), được chỉ định Bí thư Đảng ủy phường Khánh Hậu, nhiệm kỳ 2025-2030.../.

