Ngày 19/8, tại Hà Nội, Đảng bộ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiến hành Đại hội đại biểu lần thứ 1, nhiệm kỳ 2025-2030.

Các đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương tới dự chỉ đạo Đại hội.

Đến với Đại hội lần này có 150 đại biểu ưu tú - đại diện cho ý chí, niềm tin và khát vọng của hơn 500 đảng viên thuộc 11 tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ.

Đai hội mang chủ đề: “Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; đổi mới tư duy, tầm nhìn; góp phần xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh trong kỷ nguyên mới” và phương châm “Đoàn kết- Dân chủ- Đổi mới- Sáng tạo- Phát triển.”

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, cho hay: Đại hội diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang ra sức thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9; chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khẳng định, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Tổng Liên đoàn đã bám sát các Nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, lãnh đạo toàn diện công tác xây dựng Đảng, thật sự là hạt nhân chính trị lãnh đạo mọi mặt hoạt động của tổ chức Công đoàn.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến đã điểm lại các thành tựu nổi bật của Đảng bộ Tổng Liên đoàn trong nhiệm kỳ vừa qua. Tổng Liên đoàn đã tập hợp, vận động đoàn viên, công nhân, người lao động cùng toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị, cả xã hội vượt qua những ngày tháng gian khổ, phòng chống và chiến thắng đại dịch COVID-19.

Vấn đề chăm lo, hỗ trợ, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của công đoàn viên, công nhân lao động được đặc biệt quan tâm với nhiều cách làm mới, sáng tạo và được dư luận đánh giá cao. Bên cạnh đó, tổ chức Công đoàn đã phát động mạnh mẽ các phong trào thi đua, đồng hành cùng với ban quản lý, chủ đầu tư, các công trình trọng điểm quốc gia; trong đó đã cổ vũ, động viên công nhân người lao động tăng ca, tăng kíp, nâng cao năng suất lao động, hoàn thành nhiều công trình trọng điểm quốc gia vượt tiến độ, đảm bảo chất lượng được Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao.

Đảng ủy Tổng Liên đoàn đã lãnh đạo, xây dựng thể chế, chính sách, tạo cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý vững chắc cho hoạt động của tổ chức Công đoàn và thực hiện việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy.

Tham mưu cho Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12.6.2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới; trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 8 thông qua Luật Công đoàn (sửa đổi); chủ động, tích cực tham gia sửa đổi bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Luật Công đoàn, Luật Thanh niên và Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến cho biết, hiện nay Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ đang chỉ đạo rất quyết liệt để giải quyết nhà ở cho công nhân, nhà ở xã hội với đề án 1 triệu căn nhà ở xã hội. Việc này dù gặp không ít khó khăn nhưng Công đoàn đã tiên phong, đề nghị với Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định và thông qua Quốc hội để sửa đổi trong Luật Nhà ở để thực hiện nhiệm vụ này. Đây là nhiệm vụ rất vất vả nhưng phải làm tốt để chăm lo cho công nhân tốt hơn.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, đồng chí Đỗ Văn Chiến ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích mà Đảng bộ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, tổ chức Công đoàn và giai cấp công nhân đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Báo cáo chính trị nêu rõ :Nhiệm kỳ 2020-2025, bối cảnh quốc tế và trong nước diễn biến nhanh, phức tạp, xuất hiện nhiều vấn đề chưa có tiền lệ.

Đại dịch Covid-19 tác động sâu rộng đến việc làm, đời sống của người lao động và hoạt động; thiên tai, bão lũ, sạt lở diễn ra với tần suất cao, cường độ mạnh; khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo có bước phát triển đột phá, cạnh tranh công nghệ ngày càng gay gắt.

Tuy vậy, dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự vào cuộc quyết liệt, nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, nước ta đã phòng, chống, kiểm soát hiệu quả đại dịch COVID-19, hạn chế tác động đứt gãy chuỗi cung ứng, thúc đẩy phục hồi, phát triển kinh tế- xã hội, cơ bản hoàn thành các mục tiêu chủ yếu đề ra, công cuộc xây dựng Đảng, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực đạt kết quả tích cực.

Thời gian tới, Đảng bộ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện, thực sự là hạt nhân chính trị lãnh đạo hệ thống công đoàn thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức lãnh đạo của cấp ủy; nâng cao năng lực cán bộ, hiện đại hóa công tác chỉ đạo, điều hành theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả, linh hoạt, thích ứng với yêu cầu thời kỳ chuyển đổi số.

Đại hội đã thông qua danh sách chỉ định nhân sự của Ban Thường vụ Đảng ủy Măt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương đối với Đảng bộ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ,nhiệm kỳ 2025-2030.

Cụ thể, quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam gồm 21 đồng chí. Ban Thường vụ gồm 9 đồng chí.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam được chỉ định làm Bí thư Đảng bộ ; đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam được chỉ định chức danh Phó Bí thư Thường trực Đảng bộ./.

