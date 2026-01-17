Xây dựng luật pháp phục vụ phát triển là cơ bản, chiến lược

Chiều 17/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì Phiên họp thứ 7, Ban Chỉ đạo của Chính phủ về rà soát và tổ chức thực hiện việc xử lý vướng mắc trong hệ thống pháp luật.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh phải tiếp tục xác định “thể chế là đột phá của đột phá” để có cách ứng xử phù hợp cả trong lãnh đạo, chỉ đạo; bố trí, huy động nguồn lực con người, cơ sở vật chất và các điều kiện khác cho công tác xây dựng,hoàn thiện thể chế pháp luật.

Phải xác định thể chế, pháp luật vừa là mục tiêu, động lực, nguồn lực cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Cùng với đó, đổi mới tư duy làm luật từ tập trung quản lý sang kiến tạo, phục vụ; từ bỏ tư duy không quản được thì cấm và phải không biết thì không quản; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, ai làm tốt nhất thì giao./.