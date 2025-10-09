Xây dựng Tây Ninh trở thành trung tâm kết nối chiến lược trong kỷ nguyên mới

Sáng 9/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã khai mạc với sự tham dự của 447 đại biểu, đại diện cho 100 đảng bộ trực thuộc, tiêu biểu cho trí tuệ và bản lĩnh chính trị của hơn 94.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Phát biểu khai mạc, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết nhấn mạnh: Đại hội lần này là sự hội tụ của ý chí, niềm tin và kỳ vọng của Đảng bộ và nhân dân toàn tỉnh. Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển,” Đại hội thể hiện quyết tâm chính trị cao nhất, tạo động lực đưa Tây Ninh bứt phá vươn lên, đồng hành cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Ông Nguyễn Văn Quyết trân trọng ghi nhận và đánh giá cao hàng ngàn lượt ý kiến tâm huyết của cán bộ, đảng viên và nhân dân đóng góp vào dự thảo văn kiện, thể hiện sinh động lòng tin yêu và kỳ vọng của nhân dân đối với Đảng.

Trên cơ sở đánh giá toàn diện tình hình, Đại hội xác định phương hướng phát triển tỉnh trong giai đoạn 2025-2030 là phát triển nhanh, bền vững và toàn diện, lấy con người làm trung tâm, doanh nghiệp là động lực, đổi mới sáng tạo là then chốt và hạ tầng là bệ đỡ.

Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết phát biểu khai mạc Đại hội. (Ảnh: Thanh Bình/TTXVN)

Việc hợp nhất tỉnh không chỉ là yêu cầu cải cách bộ máy mà còn là bước ngoặt mở ra không gian phát triển mới, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế và nguồn lực từ hai vùng đất giàu truyền thống cách mạng, có nhiều nét tương đồng về lịch sử, văn hóa.

Tây Ninh đề ra mục tiêu xây dựng tỉnh trở thành trung tâm kết nối chiến lược giữa vùng Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long; là đầu mối giao thương trọng yếu với Campuchia và tiểu vùng Mekong mở rộng.

Các chỉ tiêu quan trọng đặt ra cho giai đoạn 2026-2030 như tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 10-10,5%/năm; GRDP bình quân đầu người đạt từ 8.000-8.500 USD; tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 50%; phấn đấu đến năm 2030 không còn hộ nghèo theo chuẩn mới...

Tây Ninh xác định 3 khâu đột phá chiến lược gồm cải cách hành chính gắn với phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn và huy động mọi nguồn lực đầu tư hạ tầng, đặc biệt là giao thông đồng bộ, hiện đại, kết nối các vùng động lực.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ HĐND tỉnh Tây Ninh, phát biểu tại Đại hội. (Ảnh: Thanh Tân/TTXVN)

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ I được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng chính trị vững chắc, thống nhất ý chí, khơi dậy khát vọng phát triển, phát huy truyền thống cách mạng và tinh thần đổi mới sáng tạo, góp phần xây dựng một Tây Ninh giàu mạnh, văn minh, thân thiện, xứng đáng là trung tâm kết nối chiến lược trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.

Nhiệm kỳ 2020-2025 là giai đoạn đầy biến động đối với Tây Ninh khi chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch COVID-19, khiến nền kinh tế nhiều tổn thất và chuỗi cung ứng bị đứt gãy. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, Tây Ninh đã thể hiện bản lĩnh kiên cường, chủ động thích ứng, không chỉ kiểm soát hiệu quả dịch bệnh mà còn đạt được nhiều thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực.

Giai đoạn 2021-2025, tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh ước đạt 6,73%/năm. Đặc biệt, trong 9 tháng của năm 2025, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 9,52%, dẫn đầu các tỉnh khu vực phía Nam...

Dự kiến đến cuối năm 2025, quy mô nền kinh tế sẽ đạt gần 352 nghìn tỷ đồng, xếp thứ 10 cả nước, trong khi GRDP bình quân đầu người ước đạt 4.776 USD.

Lĩnh vực nông nghiệp của tỉnh đạt tốc độ tăng trưởng 3,64%/năm; nhiều vùng sản xuất chuyên canh, ứng dụng công nghệ cao, theo tiêu chuẩn GAP đã được hình thành. Du lịch trở thành điểm sáng mới với bước phát triển mạnh mẽ, trong đó Khu du lịch Quốc gia núi Bà Đen được đầu tư hiện đại, đẳng cấp quốc tế.

Tây Ninh cũng ghi dấu ấn trong thực hiện chính sách an sinh xã hội: hoàn thành xóa nhà tạm, dột nát trước tháng 8/2025; miễn, giảm học phí cho học sinh tại các cơ sở giáo dục công lập và duy trì tỷ lệ hộ nghèo ở mức thấp nhất cả nước./.

