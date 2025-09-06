Xem trực tiếp trận U23 Việt Nam-U23 Singapore trên kênh nào?

Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ tiếp tục hành trình tại vòng loại châu Á 2026 bằng cuộc chạm trán Đội tuyển U23 Singapore ở lượt trận thứ 2 bảng C.

Trận đấu giữa hai đội sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ trên sân vận động Việt Trì (Phú Thọ); được trực tiếp trên các nền tảng của FPT Play và kênh VTV5.

Màn so tài này có ý nghĩa rất lớn đối với cả U23 Việt Nam và U23 Singapore trong cuộc cạnh tranh tấm vé tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2026 tại Saudi Arabia.

Trước trận này, U23 Việt Nam đang có 3 điểm nhờ chiến thắng U23 Bangladesh ở ngày ra quân, với các pha lập công của Nguyễn Ngọc Mỹ và Lê Viktor.

Điều này đồng nghĩa với việc nếu tiếp tục giành chiến thắng đoàn quân của Huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ có cơ hội lớn để giành vé trực tiếp đến Saudi Arabia.

Trong khi đó, U23 Singapore buộc phải chiến thắng mới hy vọng đi tiếp sau khi để thua 1-2 trước U23 Yemen ở ngày ra quân.

Với tính chất quan trọng như vậy, trận đấu giữa hai đội hứa hẹn sẽ rất kịch tính và U23 Việt Nam cần phải tận dụng tốt cơ hội của mình.

U23 Singapore không được đánh giá quá cao nhưng họ luôn biết gây khó cho đối thủ. Đội bóng này cũng từng khiến U23 Việt Nam phải chia điểm với kết quả hòa trong lần gần nhất hai đội gặp nhau tại vòng loại U23 châu Á 2024.

Chia sẻ trước trận gặp U23 Singapore, Huấn luyện viên Kim Sang-sik cho hay: "Qua các buổi họp, chúng tôi đã xem băng hình để rút kinh nghiệm từ trận đấu vừa qua và chuẩn bị cho các trận đấu sắp tới. Nhìn chung, U23 Việt Nam đang có sự chuẩn bị tốt cho trận đấu gặp U23 Singapore."

"Thuyền trưởng" Kim Sang-sik cũng cho rằng Singapore là đội bóng có điểm mạnh riêng, đồng thời khẳng định U23 Việt Nam sẽ có một vài điều chỉnh về nhân sự để phù hợp với yêu cầu chiến thuật.

Ở trận đấu còn lại của bảng C, U23 Yemen có cơ hội giành thêm 3 điểm khi đối đầu đội bóng bị đánh giá yếu nhất bảng là U23 Bangladesh.

Cũng trong ngày hôm nay, các trận đấu ở bảng khác tại vòng loại U23 châu Á 2026 cũng sẽ đồng loạt diễn ra. Những đội bóng được đánh giá cao như Jordan, Nhật Bản, Australia, Uzbekistan, Iraq, Qatar hay Hàn Quốc đều được nhận định sẽ tiếp tục giành chiến thắng.

Trong số này, nhiều đội bóng này đã sớm khẳng định vị thế của mình bằng những chiến tưng bừng trong ngày ra quân vòng loại Giải U23 châu Á 2026.

U23 Jordan gây ấn tượng bằng chiến thắng "hủy diệt" 13-0 trước U23 Bhutan để chiếm ngôi đầu bảng A, bằng điểm U23 Turkmenistan (thắng U23 Đài Bắc Trung Hoa 5-0).

U23 Australia vùi dập U23 Quần đảo Bắc Mariana 14-0 ở bảng D. Blair ghi 4 bàn, Reec, Alagich, Dukuly, Rawlins cùng ghi cú đúp trong khi hai bàn còn lại thuộc về Bozinovski và Hammond.

Tại bảng G, U23 Iraq đánh bại U23 Pakistan 8-1 nhờ công Faisal, Jasim (hat-trick), Ayyed (cú đúp), Younnus và Sadeq. Kết quả này giúp U23 Iraq giành ngôi đầu bảng và nhiều khả năng sẽ đi tiếp sau lượt trận thứ 2.

Tại bảng H, U23 Qatar cũng khởi đầu tưng bừng bằng chiến thắng 13-0 trước U23 Brunei, để cùng có 3 điểm như U23 Ấn Độ nhưng vượt trội về hiệu số bàn thắng bại. Qatar sẽ đối đầu Ấn Độ ở lượt trận thứ 2 và khả năng để họ chiến thắng và giành vé sớm là rất lớn./.

Kết quả U23 châu Á 2026: Việt Nam, Thái Lan khởi đầu thuận lợi U23 Việt Nam đã khởi đầu thuận lợi bằng chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trước U23 Bangladesh ở lượt trận ra quân bảng C, trên sân vận động Việt Trì (Phú Thọ).