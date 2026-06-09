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Xem trực tiếp vòng chung kết World Cup 2026 ở đâu, trên kênh nào?

Toàn bộ 104 trận đấu tại vòng chung kết World Cup 2026 sẽ được phát sóng tại Việt Nam trên hệ thống của VTV, qua các kênh VTV3, VTV6 và VTV10.

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Lịch thi đấu World Cup 2026.

World Cup 2026, giải đấu lớn nhất hành tinh do FIFA tổ chức hứa hẹn mang đến mùa hè bùng nổ khi lần đầu tiên có tới 48 đội tuyển tranh tài.

Kỳ World Cup thứ 23 trong lịch sử diễn ra tại Mỹ, Mexico và Canada từ 11/6-19/7 (giờ địa phương) với 104 trận đấu.

Trận mở màn vòng chung kết World Cup 2026 sẽ là màn chạm trán giữa Mexico và Nam Phi vào lúc 2 giờ sáng 12/6 (theo giờ Việt Nam) trên sân Azteca.

Đây cũng là lần thứ ba trong lịch sử sân Azteca đăng cai trận khai mạc World Cup, sau các kỳ năm 1970 và 1986.

Trận chung kết sẽ diễn ra vào lúc 2 giờ sáng 20/7 (theo giờ Việt Nam) trên sân vận động MetLife.

Toàn bộ 104 trận đấu tại World Cup 2026 sẽ được phát sóng tại Việt Nam trên hệ thống của VTV, qua các kênh VTV3, VTV6 và VTV10.

Ngoài cách truyền thống, người hâm mộ bóng đá Việt Nam xem trực tiếp World Cup 2026 có thể sử dụng các nền tảng truyền hình trực tuyến của VTV./.

(Vietnam+)
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WORLD CUP 2026

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