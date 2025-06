Xóa nhà tạm: Kon Tum đạt 100% kế hoạch đề ra, sớm hơn 2 tháng

Sáng 24/6, tại Hội nghị sơ kết triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát tỉnh Kon Tum, Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát tỉnh cho biết, đến nay, toàn tỉnh đã hoàn thành, đưa vào sử dụng 2.740 căn nhà, đạt 100% kế hoạch đề ra, sớm hơn 2 tháng so với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Tỉnh tiếp tục huy động kinh phí để hoàn thành 1.312 căn phát sinh, phấn đấu đến ngày 31/10 xóa hoàn toàn nhà tạm, nhà dột nát.

Theo thống kê từ các địa phương, nhu cầu hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên toàn tỉnh là 2.740 căn nhà (xây mới 2.220 căn, sửa chữa 520 căn). Trong đó, hộ người có công với cách mạng là 101 căn; hộ nghèo, cận nghèo được thụ hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở từ các Chương trình mục tiêu quốc gia là 218 căn; hộ nghèo, cận nghèo không thuộc đối tượng thụ hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở từ các Chương trình mục tiêu quốc gia là 1.360 căn; các hộ dân còn lại là 1.061 căn.

Các nhà được hỗ trợ xây dựng cho người dân có diện tích bằng hoặc lớn hơn thiết kế mẫu đã phê duyệt. Nhà đảm bảo chất lượng, đạt tiêu chuẩn 3 cứng theo quy định (khung, tường, mái cứng), phù hợp với phong tục tập quán sinh hoạt. Địa điểm xây dựng phù hợp với địa chất, địa hình nhằm hạn chế mức thấp nhất thiên tai, lũ lụt có thể xảy ra.

Tuy nhiên, qua rà soát, Kon Tum phát sinh thêm khoảng 1.312 hộ có nhu cầu hỗ trợ nhà ở (trong đó xây mới 1.034 hộ, sửa chữa 278 hộ). Hiện, nguồn lực huy động tại tỉnh Kon Tum còn hạn chế nên chưa triển khai xây dựng, sửa chữa nhà ở mới cho đối tượng phát sinh.

Nguyên nhân là do khi rà soát nhanh ban đầu, nhà ở được xác định đạt tiêu chuẩn, tuy nhiên do ảnh hưởng bởi thiên tai, bão... chất lượng nhà ở bị hư, xuống cấp, không bảo đảm an toàn; theo tiêu chí của Bộ Xây dựng ban hành đã phát sinh thêm số hộ được hỗ trợ theo quy định; thời gian thu thập, tổng hợp số liệu ban đầu được thực hiện trong thời gian ngắn nên sót đối tượng thụ hưởng...

Thời gian tới, tỉnh Kon Tum sẽ tiếp tục chỉ đạo rà soát, lập danh sách các hộ phát sinh thật sự khó khăn về nhà ở (ưu tiên nguồn lực hiện có để hỗ trợ nhóm đối tượng là người có công; hộ nghèo, cận nghèo; hộ là nạn nhân nhiễm chất độc da cam/dioxin), bảo đảm không bỏ sót đối tượng, tránh lợi dụng chính sách, trên cơ sở đó trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định hỗ trợ đối với số kinh phí còn lại. Tỉnh phấn đấu đến ngày 31/10 xóa hoàn toàn nhà tạm, nhà dột nát.

Tỉnh kiến nghị Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ cho tỉnh được sử dụng hết 5% tiết kiệm chi năm 2024 của tỉnh (hơn 13 tỷ đồng) để triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ phát sinh sau rà soát; đề nghị Trung ương phân bổ kinh phí hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sỹ để tỉnh thực hiện.

Triển khai việc xóa nhà tạm, nhà dột nát, Kon Tum đã huy động được hơn 194 tỷ; trong đó kinh phí hỗ trợ từ nguồn huy động của Trung ương là 59 tỷ đồng; kinh phí vận động, xã hội hóa của tỉnh hơn 102 tỷ đồng; kinh phí từ ngân sách trung ương hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ gia đình người có công với cách mạng là hơn 5,2 tỷ đồng... Ngoài ra, các hộ gia đình, họ hàng, hàng xóm, các ban, ngành, đoàn thể ở xã, thôn huy động 182.100 ngày công để hỗ trợ xóa nhà tạm.

Dịp này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum đã tặng Bằng khen cho 21 tập thể và 32 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai, thực hiện phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Kon Tum” năm 2025./.

