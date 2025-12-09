Multimedia

Xử lý 126.482 trường hợp người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn

Từ ngày 8/10 đến 7/12/2025, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã phát hiện và lập biên bản 126.482 trường hợp người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn.

Trong đó lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã đồng loạt ra quân thực hiện trong 24 ngày tuần tra kiểm soát chuyên đề nồng độ cồn trong 1 khung giờ nhất định, phát hiện và xử lý 59.282 trường hợp vi phạm nồng độ cồn (24/60 ngày chiếm 46,87%).

Việc kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn gia tăng cho thấy vẫn còn bộ phận người tham gia giao thông chưa có ý thức chấp hành pháp luật và nhận thức được tác hại của việc điều khiển phương tiện trong cơ thể có nồng độ cồn./.

