Xử phạt 21 cá nhân liên quan đến vụ thao túng cổ phiếu FIR

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt ông Lưu Thái Hải và Ngô Huỳnh Minh Uy do có hành vi thao túng thị trường và 19 cá nhân có hành vi cho người khác mượn tài khoản để giao dịch chứng khoán.

Ảnh minh họa. (Ảnh:Vietnam+)

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định xử phạt đối với 21 cá nhân liên quan đến vụ thao túng cổ phiếu FIR.

Cụ thể, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với các ông Lưu Thái Hải và Ngô Huỳnh Minh Uy do có hành vi thao túng thị trường chứng khoán và 19 cá nhân do có hành vi cho người khác mượn tài khoản để giao dịch chứng khoán, dẫn đến hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với cổ phiếu của Công ty Cổ phần Địa ốc First Real (mã chứng khoán: FIR).

Đáng chú ý, các cá nhân này bị xử phạt sau 2 năm thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Theo đó, ông Lưu Thái Hải và ông Ngô Huỳnh Minh Uy (thường trú tại Đà Nẵng) bị xử phạt mỗi người 1,5 tỷ đồng do sử dụng 76 tài khoản chứng khoán để liên tục mua bán, giao dịch cổ phiếu FIR giữa các tài khoản với nhau nhằm mục đích tạo cung cầu giả, thao túng giá cổ phiếu, vi phạm quy định của Luật Chứng khoán.

Hoạt động thao túng giá FIR được 2 cá nhân trên thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 4/1/2022 đến ngày 17/6/2022.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xác định ông Lưu Thái Hải và ông Ngô Huỳnh Minh Uy chưa có khoản thu trái pháp luật nào từ hành vi vi phạm.

Bên cạnh đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấm 2 cá nhân giao dịch chứng khoán trong thời hạn 2 năm; cấm đảm nhiệm chức vụ tại công ty hoặc chi nhánh chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam trong 2 năm, kể từ ngày 12/1.

Trong vụ thao túng cổ phiếu FIR, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước còn xử phạt 19 cá nhân có hành vi cho mượn tài khoản để giao dịch, dẫn đến hành vi thao túng thị trường chứng khoán.

Các cá nhân này cho ông Nguyễn Hữu Đức mượn các tài khoản để giao dịch thao túng thị trường chứng khoán trong khoảng thời gian từ ngày 4/1/2022 đến ngày 17/6/2022 đối với cổ phiếu FIR.

Trước đó, ông Đức đã bị xử phạt theo quyết định ngày 8/11/2023 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Ông Đức được xác định đã sử dụng tài khoản chứng khoán của chính mình và 75 tài khoản của 21 nhà đầu tư để liên tục mua, bán, giao dịch nhằm tạo ra cung, cầu giả tạo, thao túng giá cổ phiếu FIR.

Đồng thời, bị phạt tiền 1,5 tỷ đồng, bị cấm giao dịch chứng khoán có thời hạn 2 năm, kể từ ngày 8/11/2023; bị cấm đảm nhiệm chức vụ tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam trong vòng 2 năm kể từ ngày 8/11/2023.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, 19 cá nhân cho mượn tài khoản không có khoản thu trái pháp luật do thực hiện hành vi vi phạm. Tuy nhiên, cá nhân này vẫn bị đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán có thời hạn 9 tháng theo quy định.

Ngoài ra, áp dụng biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm pháp luật bằng việc cấm giao dịch chứng khoán trong 2 năm kể từ ngày 12/1; cấm đảm nhiệm chức vụ tại công ty hoặc chi nhánh chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam trong 2 năm, kể từ ngày 12/1./.

