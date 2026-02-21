Xuân Bính Ngọ 2026: Rộn rã Tết Việt tại Đại học Sư phạm Quốc gia Herzen của Nga

Chiều 20/2, tại thành phố St. Petersburg của Nga, Trung tâm Văn hóa Nga-Việt trực thuộc Đại học Sư phạm Quốc gia Herzen đã tổ chức chương trình chào mừng Tết Bính Ngọ 2026 .

Sự kiện không chỉ mang không khí Tết cổ truyền đến với những người con xa xứ, mà còn là nhịp cầu giao lưu văn hóa đặc sắc giữa thế hệ trẻ hai nước.

Theo phóng viên TTXVN tại Nga, tham dự chương trình về phía Đại học Sư phạm Quốc gia Herzen có bà Anastasia Galitskaya-Phó Giám đốc Viện Đông phương học; ông Arsenyi Kosyak-Giám đốc Trung tâm Hợp tác Quốc tế; bà Tatyana Arseneva-quyền Giám đốc Trung tâm Văn hóa Nga-Việt.

Ngoài ra còn có ông Nguyễn Trung Châu-Thư ký Chủ tịch Hội người Việt Nam tại St. Petersburg đại diện cho Hội người Việt Nam tại St. Petersburg, cùng đông đảo các du học sinh Việt Nam và sinh viên Nga đang theo học tại các trường đại học hàng đầu ở thành phố St. Petersburg như Đại học Herzen, Đại học thuộc Bộ Nội vụ Liên bang Nga tại St. Petersburg và Học viện Hải quân Nga tại St. Petersburg.

Các học sinh trường Trung học phổ thông chuyên số 488 thuộc quận Vyborg ở St. Petersburg, một ngôi trường nổi tiếng với các hoạt động giao lưu văn hóa, giảng dạy tiếng Việt và mới đón nhận tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong chuyến thăm, làm việc của phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly, tới trường hồi tháng 7/2025.

Các sinh viên Nga biểu diễn các tiết mục truyền thống dân ca Nga. (Ảnh: Trần Hải/TTXVN)

Phát biểu khai mạc chương trình thông qua liên kết video, bà Mai Nguyễn Tuyết Hoa-Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Việt Nam tại Nga, phụ trách Bộ phận giáo dục-gửi lời chào và chúc Tết Nguyên đán đến các đại biểu tham dự chương trình, đồng thời bày tỏ hy vọng tình hữu nghị giữa hai nước ngày càng được củng cố, quan hệ hợp tác song phương ngày càng lớn mạnh.

Tại sự kiện, bà Anastasia Galitskaya-Phó Giám đốc Viện Đông phương học-nhấn mạnh Tết Nguyên đán đang lan tỏa khắp thế giới và đã đến St. Petersburg tại Trung tâm Văn hóa Nga-Việt, một điểm đến quan trọng dành cho sinh viên hai nước đang học tiếng Nga và văn hóa Nga, cũng như sinh viên Nga đang học tiếng Việt. Đây là nơi có thể trải nghiệm và cảm nhận nét đẹp của hai nền văn hóa.

Theo bà, Tết Nguyên đán là một trong những dịp lễ có ý nghĩa gắn kết hai quốc gia và hai nền văn hóa, nơi sinh viên Việt Nam có thể chia sẻ niềm vui và cùng sinh viên Nga đón mừng Tết cổ truyền của dân tộc.

Thay mặt Hội người Việt Nam tại St. Petersburg, ông Nguyễn Trung Châu bày tỏ lòng biết ơn vì trường Đại học Hersen đã tổ chức chương trình đặc biệt này dành cho toàn thể sinh viên người Việt. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tìm hiểu các nền văn hóa khác nhau và chia sẻ truyền thống, đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng mối quan hệ giữa hai nước sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, tốt đẹp hơn.

Học sinh trường trung học phổ thông chuyên số 488 đọc thơ chúc mừng Năm mới bằng tiếng Việt. (Ảnh: Trần Hải/TTXVN)

Điểm nhấn của chương trình là không gian nghệ thuật với các tiết mục biểu diễn do sinh viên hai nước dàn dựng. Các sinh viên Việt Nam mang đến những điệu múa uyển chuyển cùng những bài hát ca ngợi quê hương đất nước.

Trong khi đó, các sinh viên Nga biểu diễn những tiết mục truyền thống dân ca Nga, hát các bài hát và đọc thơ bằng tiếng Việt, cho thấy sự thấu hiểu và yêu mến sâu sắc văn hóa Việt Nam.

Bên cạnh các tiết mục văn nghệ, những người tham dự còn được trải nghiệm không gian bài trí Tết truyền thống của Việt Nam với hoa đào, bánh chưng, mâm ngũ quả. Sự kiện đã để lại ấn tượng sâu đậm về một Việt Nam thân thiện, giàu bản sắc ngay giữa lòng thành phố St. Petersburg cổ kính.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN, chị Trần Hải Yến-giảng viên Viện Đông phương học cho biết việc tổ chức Tết ngay tại giảng đường Đại học Herzen dành cho các sinh viên Việt Nam đang theo học tại một số trường ở thành phố St. Petersburg không chỉ giúp các em vơi đi nỗi nhớ nhà, mà còn là cơ hội quý báu để giới thiệu những giá trị nhân văn và nét đẹp phong tục của văn hóa Việt Nam đến với bạn bè Nga, góp phần củng cố tình hữu nghị bền chặt giữa thế hệ trẻ hai nước.

Chương trình khép lại trong không khí ấm áp, mở ra một năm mới hứa hẹn nhiều thành công trong học tập, cùng những bước tiến mới trong quan hệ hợp tác giáo dục, văn hóa giữa Việt Nam và Nga./.

