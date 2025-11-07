Xuân Son trở lại Đội tuyển Bóng đá Quốc gia Việt Nam

Sự trở lại của Nguyễn Xuân Son cũng được xem là tín hiệu tích cực cho hàng công; đến thời điểm này, anh đã bình phục hoàn toàn và sẵn sàng tái xuất trong màu áo Đội tuyển Quốc gia Việt Nam.

Sau hơn 10 tháng điều trị chấn thương, tiền đạo Nguyễn Xuân Son đã được Huấn luyện viên Kim Sang Sik gọi tập trung lên đội tuyển Việt Nam để chuẩn bị cho trận lượt về gặp Lào ở vòng loại cuối Asian Cup 2027.

Tiền đạo sinh năm 1997 mới chỉ trở lại thi đấu ở những phút cuối trận đấu tập của câu lạc bộ Nam Định với đội hạng nhất trẻ PVF-Công an Nhân dân.

Tuy nhiên, việc Xuân Son có thể ra sân trở lại là tin vui với Huấn luyện viên Kim Sang Sik và ông quyết định gọi anh lên tập trung lần này để có thể theo dõi và đánh giá phong độ của anh trong thời gian tới.

Ngoài Nguyễn Xuân Son, trong danh sách 23 cầu thủ được gọi tập trung lần này, có hai tân binh là trung vệ Khổng Minh Gia Bảo (Câu lạc bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh) và tiền đạo Nguyễn Trần Việt Cường (Câu lạc bộ Becamex Thành phố Hồ Chí Minh), những gương mặt mới hứa hẹn mang đến làn gió tươi trẻ cho đội tuyển.

Sự trở lại của Nguyễn Xuân Son cũng được xem là tín hiệu tích cực cho hàng công. Đến thời điểm này, Xuân Son đã bình phục hoàn toàn và sẵn sàng tái xuất trong màu áo Đội tuyển Quốc gia./.