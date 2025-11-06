Xuất khẩu 10 tháng đạt 391 tỷ USD, cán cân thương mại tiếp tục xuất siêu

Ngày 6/11, Cục Thống kê đã công bố các số liệu về hoạt động xuất-nhập khẩu hàng hóa, cho thấy sự tăng trưởng mạnh của thương mại Việt Nam trong 10 tháng của năm 2025.

Cụ thể, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt trên 762 tỷ USD, tăng 17,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 391 tỷ USD, tăng 16,2%, góp phần duy trì cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu ở mức 19,56 tỷ USD.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tiếp tục khởi sắc trong tháng Mười và đạt trên 81 tỷ USD, giảm nhẹ 1,2% so với tháng Chín, nhưng tăng tới 17,2% so với cùng kỳ năm 2024. Theo đó, kim ngạch xuất khẩu trong tháng đạt hơn 42 tỷ USD, giảm 1,5% so với tháng trước. Cụ thể, khu vực kinh tế trong nước đạt 8,6 tỷ USD (giảm 0,7%) và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 33,45 tỷ USD (giảm 1,7%). Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm trước, kim ngạch xuất khẩu tháng Mười tăng mạnh 17,5% với sự đóng góp đáng kể từ khu vực FDI (tăng 31,8%).

Về nhập khẩu, kim ngạch tháng Mười đạt hơn 39,4 tỷ USD, giảm 1% so với tháng trước. Khu vực kinh tế trong nước ghi nhận mức tăng 4,2% (đạt gần 11,4 tỷ USD), trong khi khu vực có vốn đầu tư nước ngoài giảm 2,9% (đạt 28 tỷ USD). So với cùng kỳ năm trước, nhập khẩu tháng Mười vẫn tăng 16,8%, riêng khu vực FDI tăng 33,8%.

(Nguồn: Cục Thống kê)

Tính chung 10 tháng, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 391 tỷ USD, tăng 16,2% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2024 tăng 15,2%). Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt hơn 94 tỷ USD, chiếm 24,1% tổng kim ngạch xuất khẩu; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt trên 296,8 tỷ USD, tăng 22,5%, chiếm tỷ trọng lớn 75,9%.

Trong 10 tháng, Việt Nam có 36 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 94,1% tổng kim ngạch (trong đó có 7 mặt hàng vượt 10 tỷ USD, chiếm 67,9%). Về cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu, nhóm hàng công nghiệp chế biến dẫn đầu với 346,7 tỷ USD, chiếm 88,7%. Tiếp theo là nhóm hàng nông sản, lâm sản đạt 32,6 tỷ USD (chiếm 8,3%), nhóm hàng thủy sản đạt 9,3 tỷ USD (chiếm 2,4%) và nhóm hàng nhiên liệu, khoáng sản đạt 2,3 tỷ USD (chiếm 0,6%).

Đối với nhập khẩu, tổng kim ngạch 10 tháng đạt 371,44 tỷ USD, tăng 18,6% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2024 tăng 17,2%). Khu vực kinh tế trong nước đạt 117 tỷ USD (tăng 2,8%), trong khi khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 254 tỷ USD (tăng 27,6%).

Trong 10 tháng, có 47 mặt hàng nhập khẩu đạt trị giá trên 1 tỷ USD, chiếm 93,9% tổng kim ngạch (có 4 mặt hàng trên 10 tỷ USD, chiếm 52,7%). Về cơ cấu nhóm hàng nhập khẩu, nhóm hàng tư liệu sản xuất chiếm tỷ trọng áp đảo với 348 tỷ USD (93,8%), trong đó máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng chiếm 52,6% và nguyên-nhiên-vật liệu chiếm 41,2%. Nhóm hàng vật phẩm tiêu dùng đạt 23,21 tỷ USD, chiếm 6,2%.

Về thị trường xuất nhập khẩu, Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 126,2 tỷ USD. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất với kim ngạch đạt 150,9 tỷ USD.

Trong 10 tháng, Việt Nam xuất siêu sang Hoa Kỳ 111 tỷ USD (tăng 28,2%), xuất siêu sang EU 32,2 tỷ USD (tăng 11,2%), xuất siêu sang Nhật Bản 1,6 tỷ USD ( giảm 29,8%). Bên cạnh đó, Việt Nam nhập siêu từ Trung Quốc là 93,9 tỷ USD (tăng 38,6%), nhập siêu từ Hàn Quốc 25,6 tỷ USD (tăng 1,6%) và nhập siêu từ ASEAN 11,6 tỷ USD (tăng 55,9%).

Tính chung 10 tháng năm 2025, cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 19,56 tỷ USD. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 22,83 tỷ USD, trong khi khu vực có vốn đầu tư nước ngoài xuất siêu tới 42,39 tỷ USD./.

Gần 163 nghìn doanh nghiệp Việt thành lập mới trong 10 tháng Với số lượng doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại tăng trưởng mạnh cùng với dòng vốn bổ sung lớn, có thể thấy sự tin tưởng của nhà đầu tư với thị trường.