Xuất khẩu khởi sắc, Đồng Nai xuất siêu hơn 1,6 tỷ USD trong quý 1 năm nay

Hoạt động sản xuất tại doanh nghiệp có vốn FDI ở Đồng Nai. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Xuất khẩu vẫn là điểm sáng của nền kinh tế Đồng Nai, trong bối cảnh doanh nghiệp có thêm nhiều đơn hàng mới, đơn giá một số mặt hàng tăng, hoạt động thương mại sôi động hơn.

Nổi bật, quý 1/2024 Đồng Nai xuất siêu hơn 1,6 tỷ USD

Cục Thống kê Đồng Nai cho biết kim ngạch xuất khẩu tháng 3 đạt gần 1,8 tỷ USD, tăng 28,6% so với tháng trước. Lũy kế, quý 1/2024, kim ngạch xuất khẩu của Đồng Nai đạt 5,26 tỷ USD, tăng 7,8% so cùng kỳ; trong đó, khối kinh tế nhà nước tăng 3%; kinh tế ngoài nhà nước tăng 6,4%; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tăng 8,5% so cùng kỳ.

Thị trường xuất khẩu quý 1/2024 tập trung chủ yếu: Hoa Kỳ đạt 1,47 tỷ USD, chiếm 27,97%; Nhật Bản đạt 546 triệu USD, chiếm 10,38%; Trung Quốc đạt 542 triệu USD, chiếm 10,3%; Hàn Quốc đạt 306,6 triệu USD, chiếm 5,82%.

Kim ngạch nhập khẩu tháng 3 năm 2024 đạt 1,3 tỷ USD, tăng 29,2% so tháng trước. Lũy kế, quý 1/2024 kim ngạch nhập khẩu đạt 3,6 tỷ USD, giảm 2%so cùng kỳ.

Thị trường nhập khẩu hàng hóa của Đồng Nai trong quý I chủ yếu: Trung Quốc đạt hơn 1 tỷ USD, chiếm 27,6%; Hàn Quốc đạt 578 triệu USD, chiếm 15,8%; Nhật Bản 471 triệu USD, chiếm 12,9%; Hoa Kỳ đạt 188,5 triệu USD, chiếm 5,18%.

Theo Cục Thống kê Đồng Nai, các nhóm hàng xuất khẩu trong quý 1 tăng cao so với cùng kỳ như hạt điều nhân tăng 45,7%; càphê tăng 95,6%; sản phẩm gỗ tăng hơn 10%; giày, dép tăng 10,6%; máy móc thiết bị và dụng cụ tăng hơn 4%, xơ sợi các loại tăng 11,5%.

Tuy nhiên, một số ngành hàng còn gặp khó khăn trong việc khai thác thị trường tiêu thụ, tiêu dùng suy giảm và tồn kho khá lớn như: Cao su giảm 6,5%; hàng dệt may giảm 1,4%; máy vi tính, sản phẩm điện tử giảm 9,3%; sản phẩm chất dẻo giảm 1,7%.

Theo đánh giá của Cục Thống kê Đồng Nai, xuất khẩu tháng 3/2024 và quý 1 có tín hiệu khả quan hơn do doanh nghiệp ký được đơn hàng xuất khẩu mới, bên cạnh đơn giá một số mặt hàng xuất khẩu tăng góp phần làm cho kim ngạch xuất khẩu tăng so với tháng trước.

Hiện tỉnh Đồng Nai đang triển khai nhiều chương trình xúc tiến thương mại, trong đó tập trung phát triển thị trường xuất khẩu, thị trường truyền thống; khai thác mở rộng thị trường mới, đặc biệt các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như CPTPP, EVFTA... đang được triển khai đến các doanh nghiệp trên địa bàn, nhằm nâng cao năng lực hội nhập, tiếp cận và mở rộng thị trường xuất khẩu./.