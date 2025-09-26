Xúc tiến thương mại, tăng giá trị xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và tỉnh Sơn Đông

Ngày 26/9, Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt nam Nguyễn Hồng Diên đã có buổi hội đàm với ông Lâm Vũ, Bí thư Tỉnh ủy Sơn Đông, Trung Quốc trong khuôn khổ đoàn công tác tại Việt Nam nhằm tiếp tục triển khai nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước về mở rộng hợp tác kinh tế thương mại song phương.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho biết chuyến thăm Việt Nam của ông Lâm Vũ và thành công của Hội nghị Xúc tiến thương mại-đầu tư và kết nối giao thương Việt Nam-Trung Quốc (Sơn Đông) do Bộ Công Thương phối hợp với tỉnh Sơn Đông tổ chức chiều ngày 25/9 cho thấy nhu cầu, mong muốn và tiềm năng, dư địa hợp tác giữa Sơn Đông với Việt Nam là rất lớn.

Ông Lâm Vũ khẳng định Sơn Đông luôn đặc biệt coi trọng hợp tác kinh tế-thương mại với Việt Nam, mong muốn lấy cuộc gặp gỡ lần này làm cơ hội để triển khai hiệu quả nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước, cùng nhau tăng cường trao đổi, kết nối; thúc đẩy các hạng mục hợp tác trọng điểm đi vào thực chất.

Nhằm tăng cường quan hệ hợp tác kinh tế-thương mại giữa hai bên, phía Sơn Đông đề xuất tiếp tục thực hiện tốt Bản ghi nhớ hợp tác kinh tế-thương mại, thúc đẩy các hạng mục hợp tác trọng điểm đi vào thực chất; Thúc đẩy hợp tác công nghiệp, tập trung vào các lĩnh vực trọng điểm như lốp cao su, dệt may, năng lượng mới, kinh tế số, chế tạo thiết bị... và tích cực xây dựng và triển khai một số dự án hợp tác mới; mở rộng quy mô thương mại song phương, đưa ngày càng nhiều sản phẩm chất lượng cao thâm nhập vào thị trường của nhau.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên phát biểu tại buổi hội đàm với Bí thư Tỉnh ủy Sơn Đông, Trung Quốc. (Ảnh: Bộ Công Thương)

Bộ trưởng Bộ Công Thương đã nhất trí cao đối với các đề xuất của phía Sơn Đông và nhấn mạnh quy mô thương mại giữa Sơn Đông và Việt Nam năm 2024 mới đạt 11,6 tỷ USD và chỉ chiếm khoảng 4,5% tổng kim ngạch thương mại Việt Nam-Trung Quốc, chưa tương xứng với quy mô thị trường và tiềm năng hợp tác mang tính bổ trợ cao giữa hai bên.

Bộ trưởng Bộ Công Thương đề nghị hai bên cần tiếp tục đẩy mạnh một số nội dung như: Triển khai hiệu quả Bản ghi nhớ về tăng cường hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, thương mại giữa Bộ Công Thương và Chính quyền nhân dân tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc đã ký kết tháng 8/2024; mở rộng quy mô thương mại song phương thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại, hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm...

Ông Diên cũng đưa ra đề nghị tăng cường nhập khẩu các mặt hàng có thế mạnh của Việt Nam, đặc biệt là mặt hàng nông sản và chia sẻ kinh nghiệm chế biến, xuất khẩu nông sản, hợp tác logistics; tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Việt Nam quảng bá và xây dựng thương hiệu tại thị trường Trung Quốc, đặc biệt là tại các hệ thống phân phối lớn tại Sơn Đông.

Lễ trao “Danh mục nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2025-2027 triển khai Bản ghi nhớ về việc tăng cường hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, thương mại giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Chính quyền nhân dân tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc.” (Ảnh: Bộ Công Thương)

Bí thư Tỉnh ủy Sơn Đông bày tỏ sự nhất trí cao với những ý kiến của Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên về việc tăng cường hợp tác kinh tế-thương mại, đầu tư giữa hai bên. Tỉnh Sơn Đông sẵn sàng khuyến khích doanh nghiệp nhập khẩu các mặt hàng nông thủy sản chất lượng cao của Việt Nam để đáp ứng nhu cầu lớn của địa phương.

Theo ông Lâm Vũ, hai bên có thể nghiên cứu xây dựng các trung tâm phân phối hàng Việt Nam ở Sơn Đông, trước mắt là tại thành phố Thanh Đảo và Tế Nam. Phía Sơn Đông cũng sẵn sàng phối hợp với Việt Nam để tổ chức các chương trình xúc tiến thương mại, tìm kiếm cơ hội hợp tác của các cơ quan, doanh nghiệp Việt Nam tại Sơn Đông.

Kết thúc cuộc hội đàm, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên và Bí thư Tỉnh ủy Sơn Đông đã chứng kiến Lễ trao “Danh mục nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2025-2027 triển khai Bản ghi nhớ về việc tăng cường hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, thương mại giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Chính quyền nhân dân tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc”./.

