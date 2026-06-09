Xung đột tại Trung Đông: EU lần đầu trừng phạt Iran liên quan eo biển Hormuz

Ngày 8/6, Liên minh châu Âu (EU) công bố các biện pháp trừng phạt đối với hai cá nhân và một tổ chức của Iran với cáo buộc liên quan đến việc cản trở hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz-tuyến vận tải chiến lược vận chuyển khoảng 20% lưu lượng dầu khí toàn cầu.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Liên minh châu Âu cho biết các biện pháp này được áp dụng trong khuôn khổ cơ chế trừng phạt mới nhằm vào các cá nhân và tổ chức có hành động đe dọa quyền tự do hàng hải tại Trung Đông.

Những cá nhân và thực thể bị đưa vào "danh sách đen" sẽ bị cấm nhập cảnh hoặc quá cảnh qua Liên minh châu Âu, đồng thời mọi tài sản của họ trong khối sẽ bị phong tỏa. Các công ty và công dân Liên minh châu Âu cũng bị cấm thực hiện các giao dịch kinh tế hoặc tài chính với các cá nhân và tổ chức này.

Liên minh châu Âu cho rằng việc Iran phong tỏa eo biển Hormuz từ cuối tháng 2 vừa qua là hành động vi phạm luật pháp quốc tế và ảnh hưởng đến quyền tự do quá cảnh trên các tuyến hàng hải quốc tế. Tehran trước đó khẳng định động thái này nhằm đáp trả cuộc xung đột do Israel và Mỹ phát động trong khu vực.

Quyết định của Liên minh châu Âu được đưa ra trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông tiếp tục leo thang. Cuối tuần qua, Iran đã phóng khoảng 30 tên lửa vào Israel để đáp trả cuộc không kích của Israel vào khu vực ngoại ô phía Nam thủ đô Beirut của Liban, nơi được xem là thành trì của lực lượng Hezbollah. Israel sau đó tuyên bố đã tiến hành các cuộc tấn công trả đũa nhằm vào các hệ thống phòng không của Iran.

Những diễn biến này làm gia tăng lo ngại về nguy cơ xung đột lan rộng trên toàn khu vực, đồng thời đe dọa các cuộc đàm phán đang diễn ra giữa Iran và Mỹ. Tình hình bất ổn cũng khiến thị trường dầu mỏ và tài chính toàn cầu phản ứng thận trọng hơn.

Tuy nhiên, một số tín hiệu hạ nhiệt đã xuất hiện khi Iran tuyên bố chấm dứt chiến dịch quân sự chống Israel sau lời kêu gọi của Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu hai bên lập tức ngừng các cuộc tấn công qua lại.

Về phía Israel, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cũng tuyên bố xung đột đã chấm dứt sau khi các cuộc không kích của Israel khiến Iran ngừng tấn công./.

EU mở rộng trừng phạt đối với Iran liên quan đến eo biển Hormuz Các bộ trưởng ngoại giao của EU ngày 21/4 đã nhất trí về việc mở rộng các biện pháp trừng phạt của EU đối với Iran để ngăn chặn mọi hành vi vi phạm quyền tự do hàng hải tại eo biển Hormuz.

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