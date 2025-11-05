Yemen: Xe khách bốc cháy sau va chạm, ít nhất 34 người thiệt mạng

Ít nhất 34 người đã thiệt mạng khi một xe khách đường dài đâm trực diện vào một xe buýt nhỏ rạng sáng 5/11 tại tỉnh Abyan, miền Nam Yemen.

Theo một quan chức, xe khách, đang di chuyển từ Saudi Arabia đến thành phố cảng Aden (miền Nam Yemen), đã va chạm với xe buýt trên đoạn đèo dốc thuộc khu vực Arqoub.

Vụ va chạm khiến cả 2 phương tiện bốc cháy, cướp đi sinh mạng của 31 người trên xe khách và 3 người trên xe buýt.

Đa số các nạn nhân mắc kẹt bên trong xe do hệ thống cửa của xe khách bị hỏng, cùng với cửa sổ đóng kín gây khó khăn cho công tác cứu hộ, cứu nạn. Có 13 hành khách sống sót sau khi đập vỡ cửa sổ, nhưng đều bị bỏng nặng và đa chấn thương.

Giới chức cho biết tuyến đường Arqoub rất nguy hiểm do có độ dốc cao và nhiều khúc cua gấp./.

