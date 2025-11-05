Thế giới

Yemen: Xe khách bốc cháy sau va chạm, ít nhất 34 người thiệt mạng

Hai phương tiện chở khách đâm trực diện trên đoạn đèo Arqoub, miền Nam Yemen vào lúc rạng sáng 5/11, khiến 34 người thiệt mạng và nhiều người bị bỏng nặng trong biển lửa.

Nguyễn Hằng
Chiếc xe buýt của Saudi đang trên đường đến Aden, thủ đô của chính phủ Yemen được quốc tế công nhận. (Nguồn: Reuters)
Ít nhất 34 người đã thiệt mạng khi một xe khách đường dài đâm trực diện vào một xe buýt nhỏ rạng sáng 5/11 tại tỉnh Abyan, miền Nam Yemen.

Theo một quan chức, xe khách, đang di chuyển từ Saudi Arabia đến thành phố cảng Aden (miền Nam Yemen), đã va chạm với xe buýt trên đoạn đèo dốc thuộc khu vực Arqoub.

Vụ va chạm khiến cả 2 phương tiện bốc cháy, cướp đi sinh mạng của 31 người trên xe khách và 3 người trên xe buýt.

Đa số các nạn nhân mắc kẹt bên trong xe do hệ thống cửa của xe khách bị hỏng, cùng với cửa sổ đóng kín gây khó khăn cho công tác cứu hộ, cứu nạn. Có 13 hành khách sống sót sau khi đập vỡ cửa sổ, nhưng đều bị bỏng nặng và đa chấn thương.

Giới chức cho biết tuyến đường Arqoub rất nguy hiểm do có độ dốc cao và nhiều khúc cua gấp./.

#Yemen #tai nạn giao thông #xe khách #xe buýt #Abyan #cứu hộ Yemen
