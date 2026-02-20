Yonhap: Triều Tiên đang chuẩn bị duyệt binh quy mô lớn

Hãng thông tấn Yonhap dẫn nguồn thạo tin ngày 20/2 cho biết Triều Tiên đang chuẩn bị tổ chức một cuộc duyệt binh quy mô lớn với sự tham gia của khoảng 12.000 người nhằm đánh dấu một đại hội đảng quan trọng.

Nghị sỹ Yu Yong-weon thuộc đảng đối lập chính Đảng Sức mạnh Nhân dân tiết lộ, các hình ảnh vệ tinh do Vantor Inc. tổng hợp trong giai đoạn từ ngày 9-17/2 và được Diễn đàn An ninh Quốc phòng Hàn Quốc phân tích cho thấy khoảng 12.000 người đã tập trung tại sân bay Mirim ở Bình Nhưỡng.

Các hình ảnh này cũng cho thấy công tác chuẩn bị cho những hoạt động đồng diễn quy mô lớn tại Quảng trường Kim Il Sung ở thủ đô Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, các hình ảnh chưa ghi nhận sự di chuyển của các hệ thống vũ khí cỡ lớn thường được trưng bày trong các cuộc duyệt binh của Triều Tiên.

Diễn đàn An ninh Quốc phòng Hàn Quốc dự đoán Triều Tiên sẽ bắt đầu đưa xe bọc thép và bệ phóng tên lửa đến địa điểm này theo từng giai đoạn.

Nghị sỹ Yu nhận định: “Cuộc duyệt binh nhân Đại hội Đảng lần thứ chín dự kiến có sự tham gia của số lượng lớn vũ khí và binh sỹ, vượt xa quy mô các sự kiện chính trị trước đó. Đây sẽ là dịp để phô trương mối quan hệ ngày càng sâu sắc giữa Triều Tiên và Nga, với sự tham dự của các quan chức cấp cao."

Triều Tiên đã khai mạc Đại hội Đảng lần thứ IX vào ngày 19/2, lần đầu tiên kể từ năm 2021. Đây là sự kiện quan trọng của đảng nhằm đề ra các chính sách lớn về đối ngoại, quốc phòng, kinh tế và các lĩnh vực khác.

Năm 2021, Triều Tiên đã tổ chức một cuộc duyệt binh quy mô lớn nhân Đại hội Đảng lần thứ VIII với sự tham gia của khoảng 15.000 binh sĩ và 172 phương tiện, thiết bị quân sự./.

Triều Tiên nhấn mạnh vai trò của quân đội trước thềm Đại hội Đảng Đại hội sắp tới sẽ là đại hội thứ ba được triệu tập dưới sự lãnh đạo của ông Kim Jong Un, người lên nắm quyền từ cuối năm 2011 và đã khôi phục lại Đại hội đảng sau hơn 30 năm gián đoạn.