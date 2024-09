Hành trình 30 năm sử dụng đồng tiền văn minh vì sự phát triển của đất nước

30 năm kể từ khi chính thức được thành lập vào ngày 17/9/1994, Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á (BAC A BANK) đã trở thành điểm sáng trong việc sử dụng đồng tiền văn minh, tạo ra một thế hệ khách hàng phát triển theo mô hình kinh tế xanh, kinh tế tri thức, kinh tế tuần hoàn trên nền tảng phát triển bền vững, đóng góp vào sự phát triển của đất nước...

Vươn tầm cùng tâm sáng

Tại Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập BAC A BANK diễn ra ngày 17/9, đại diện Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Nghệ An cho hay trải qua 30 năm xây dựng và phát triển với số vốn điều lệ ban đầu 20 tỷ đồng, với không ít biến động do ảnh hưởng từ những khó khăn chung của hệ thống, tới nay BAC A BANK đã có bước phát triển vượt bậc; năng lực tài chính, quản trị, điều hành không ngừng được nâng cao; kết quả hoạt động kinh doanh và chất lượng dịch vụ phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng được cải thiện. Đến nay, BAC A BANK đã có được những thành tích rất đáng tự hào với tổng tài sản đạt trên 150 ngàn tỷ đồng, mạng lưới hoạt động phát triển mạnh mẽ, bao phủ toàn quốc, trở thành một ngân hàng có quy mô khá trên thị trường, cổ phiếu được niêm yết trên thị trường chứng khoán, tính minh bạch trong hoạt động, thương hiệu, hình ảnh, uy tín của BAC A BANK ngày càng được khẳng định, có vị thế tốt và chiếm được niềm tin yêu của khách hàng.

Nhìn lại thời điểm cuối những năm 1980, nền kinh tế Việt Nam phải đối mặt vô vàn thách thức khi lạm phát bị đẩy lên mức 3 con số, cán cân thanh toán mất cân đối nghiêm trọng, GDP bình quân đầu người thuộc nhóm thấp nhất thế giới.

Đại hội VI của Đảng đã thổi luồng gió đổi mới trên mọi mặt kinh tế - văn hoá – xã hội. Hệ thống ngân hàng bắt đầu quá trình chuyển đổi căn bản và toàn diện để phù hợp với chủ trương phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần của Đảng, Nhà nước.

Ngày 24/05/1990, Hội đồng Nhà nước thông qua Pháp lệnh Ngân hàng số 38 cho phép thành lập Ngân hàng thuộc dạng Công ty cổ phần, đồng thời ban hành nhiều văn bản pháp quy mở lối cho hoạt động kinh doanh tiền tệ, tín dụng và các dịch vụ Ngân hàng.

Từ chủ trương đúng đắn đó, ngày 17/9/1994, Ngân hàng Bắc Á ra đời, là mô hình ngân hàng thương mại cổ phần duy nhất ở miền Trung với vốn điều lệ 20 tỷ đồng. Biểu trưng ban đầu của Ngân hàng Bắc Á là hai bàn tay nâng đỡ đồng tiền cổ Vạn Lịch với hai mặt âm thuận dương hòa, lấy Tâm sáng là nền tảng nhân hậu, đặt trên nền bông lúa với chân đế là những viên gạch vững chãi.

Đây là dấu mốc đầy tự hào và ý nghĩa, đánh dấu bước đột phá về tư duy: "Ngân hàng phải thực sự là bà đỡ cho nền kinh tế," phá thế độc quyền và tạo cơ chế thị trường trong ngành ngân hàng.

Ngày khai trương, trụ sở đầu tiên ở số 108 Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Vinh, Nghệ An rất nhiều người dân xếp hàng gửi tiền. Lý do chính là biểu lãi suất linh hoạt: Nếu vì một lý do nào đó khách hàng buộc phải rút tiền trước hạn thì sẽ được hưởng lãi suất với kỳ hạn tương đương số tháng gửi thực và áp dụng lãi suất không kỳ hạn cho những ngày còn lại tính đến thời điểm rút.

Theo các chuyên gia, điều này đã thể hiện sự chính trực và chia sẻ lợi ích; phá thế độc tôn lúc đó - bước đầu tạo dựng lòng tin trong người dân và là cơ sở cho sự phát triển bền vững của BAC A BANK.

Vạn sự khởi đầu nan, vào khoảng thời gian đó, nạn đề hụi tràn lan khắp cả nước, đặc biệt tại Nghệ An diễn biến hết sức phức tạp, các hợp tác xã tín dụng đổ vỡ như hiệu ứng domino, rồi lại đến khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997.

Đứng trước thực trạng nan giải, lãnh đạo tỉnh Nghệ An và các ngân hàng liên tục họp bàn để tìm phương hướng giải quyết tài sản thế chấp.

Kinh doanh ngân hàng là kinh doanh một loại hàng hóa đặc biệt, khi cấp tín dụng là trao gửi cả quyền sở hữu và quyền sử dụng. Do vậy, tính thượng tôn pháp luật phải đặt lên hàng đầu, đánh giá cho vay phải mang định tính, định lượng: Điều kiện tiên quyết là tính hiệu quả của dự án và năng lực, bản lĩnh của người đứng đầu, tài sản thế chấp là điều kiện cần.

BAC A BANK chủ động tìm kiếm và mời gọi các khách hàng có tiềm năng tới vay vốn, đặc biệt là trong lĩnh vực lợi thế của đất nước là nông nghiệp, như lúa, gạo, gỗ…. Không những bám sát dòng tiền mà còn chủ động tư vấn, hướng dẫn và hỗ trợ khách hàng trong việc xây dựng và triển khai phát triển sản xuất kinh doanh, giám sát chặt chẽ quá trình thực hiện, cảnh báo kịp thời cho khách hàng để có những điều chỉnh phù hợp như khi mất cân đối cung cầu trên thị trường. “Đồng tiền khôn, đồng tiền khéo,” BAC A BANK đã tạo ra lớp khách hàng phát triển bền vững, giàu có và thịnh vượng của ngày hôm nay.

Ứng xử nhân văn với khách hàng

Trên thực tế, trong suốt hành trình xây dựng và phát triển, BAC A BANK luôn có cách tiếp cận nhân văn đối với khách hàng của mình. Với triết lý “Cho người khác thêm một cơ hội, cũng là cho mình cơ hội,” không ngay lập tức tịch biên tài sản thế chấp vì đó có thể là phương kế duy nhất, chỗ dựa cuối cùng của khách hàng cần có để sinh tồn nên BAC A BANK đã thực hiện “Nuôi nợ để thu nợ.” Đây là một bước đi táo bạo nhưng cũng đầy tính nhân văn bởi ngân hàng đã chung tay giải quyết các vấn đề xã hội, tư vấn, hướng dẫn, cung cấp sinh kế cho chính người vay.

Ông Thái Văn Sáu, một trong những khách hàng đầu tiên của BAC A BANK nhớ lại: “Ở thời điểm khó khăn, tôi xin nghỉ làm Nhà nước để mở công ty trách nhiệm hữu hạn, một doanh nghiệp tư nhân. Trong tay không có một đồng vốn nào, chỉ có nguồn nhân lực, có trí tuệ, cán bộ công nhân viên và kỹ sư. Nếu không có sự tiếp sức của BAC A BANK, tôi sẽ không mở được công ty và phát triển tới nay.”

Gia đình ta phải mang ơn BAC A BANK, nhất là chị Thái Hương, đã giúp đỡ rất nhiều thì gia đình ta mới có ngày hôm nay. Bà Phan Thị Thúy, một khách hàng của BAC A BANK

Cũng nhận được sự hỗ trợ từ BAC A BANK, bà Phan Thị Thúy chia sẻ: “Theo luật thì 1 năm ngân hàng thu lại nhà, nhưng BAC A BANK đã tạo điều kiện cho tôi vẫn có nhà ở, các cháu được đi học, trong lúc đó, ngân hàng còn cho tôi mượn một nhà để chúng tôi kinh doanh nhà trọ kiếm tiền nuôi các con. Tôi nói với các con: Gia đình ta phải mang ơn BAC A BANK, nhất là chị Thái Hương, đã giúp đỡ rất nhiều thì gia đình ta mới có ngày hôm nay.

Một trường hợp khác còn đặc biệt hơn khi gia đình làm ăn thua lỗ lâm vào cảnh nợ nần chồng chất, ông Nguyễn Trọng Phương lên trình bày với Tổng Giám đốc BAC A BANK là bà Thái Hương để bán nhà trả nợ cho ngân hàng nhưng không được bà Thái Hương đồng ý.

“Chị Thái Hương có nói rằng: Ông thì về hưu, già rồi, vợ thì đau ốm, ông bán nhà thì ở đâu, mà trong khi nhà ông có hai liệt sĩ, chúng tôi không nỡ lòng nào. Chúng tôi tạo điều kiện cho ông một việc khác để ông làm ông trả nợ dần. Chị Thái Hương có đức tính tốt, đó là chị có cái nhìn nhận sâu về bản chất con người, chị tin là chúng tôi sẽ làm được. Từ đó tôi vươn lên. Trong lúc khó khăn như thế, chị ấy lại thu nhận con tôi vào làm. Không biết đến bao giờ tôi mới trả được ơn này.”

Một ví dụ điển hình về tầm nhìn sâu rộng của lãnh đạo Ngân hàng là quyết định đi trước đón đầu, tư vấn đầu tư, cấp tín dụng mở siêu thị đầu tiên ở Nghệ An vào tháng 9/1999 trước sự tò mò, lạ lẫm của những người dân thành Vinh lần đầu được biết thế nào là một kiểu văn minh thương nghiệp. Từ đây, BAC A BANK thêm tập trung nghiên cứu trải nghiệm khách hàng - là tiền đề để Ngân hàng tư vấn đầu tư và cấp tín dụng cho các doanh nghiệp theo đuổi mô hình chuỗi: Sản xuất, cung cấp, phân phối chuỗi sản phẩm sạch, tốt cho sức khoẻ sau này.

Tiếp cận nguồn vốn bền vững là một trong những điểm mấu chốt giúp các doanh nghiệp triển khai thành công các dự án nông nghiệp mang tính dài hạn. Vì thế, ngay từ năm 1999, BAC A BANK đã là 1 trong 3 ngân hàng được tham gia Dự án Tài chính nông thôn của Ngân hàng Thế giới, một sự kiện lớn đánh dấu bước tiến vượt bậc chỉ sau 5 năm ra đời và đến nay luôn giữ vai trò tích cực thu xếp vốn để các doanh nghiệp có thể dễ dàng nhận “tiếp sức” từ các nguồn vốn linh hoạt, ưu đãi từ các định chế tài chính trong nước và quốc tế.

Năm 2011, trước yêu cầu cấp thiết phải tập trung nguồn lực cho chiến lược phát triển toàn diện hướng tới phục vụ một thế hệ khách hàng là doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao, BAC A BANK đã chính thức chuyển đổi hệ thống nhận diện thương hiệu. Biểu trưng mới của BAC A BANK mang hình ảnh hoa sen cách điệu, tượng trưng cho tâm sáng, trí tuệ, triết lý nhân sinh, sự tận tụy, khát khao vươn lên và lạc quan về tương lai tươi sáng; như một tuyên bố về sự thay đổi về chất lượng dịch vụ và hướng đi của ngân hàng.

Trải qua những ngày gian khó, BAC A BANK từng bước khẳng định vị thế vững chắc. Cụ thể, nếu như tổng tài sản của ngân hàng vào năm 1994 là 57 tỷ đồng, năm 2004 đã đạt 2.950 tỷ đồng, năm 2014 đạt 57.182 tỷ đồng và năm 2024 (tính đến 30/6) đạt 154.482 tỷ đồng.

Về vốn điều lệ, nếu như vào 1994, BAC A BANK mới chỉ có 20 tỷ đồng, thì năm 2004 là 110 tỷ đồng, năm 2014 đạt 3.700 tỷ đồng và năm 2024 đã đạt 8.959 tỷ đồng. Hiện, BAC A BANK có mạng lưới lên tới 175 điểm giao dịch tại 42 tỉnh thành trong cả nước.

Tạo ra thế hệ “khách hàng xanh”

Anh Hùng lao động Thái Hương, Tổng Giám đốc BAC A BANK, Chủ tịch Hội đồng chiến lược Tập đoàn TH đã khẳng định như vậy khi được hỏi về “trái ngọt” của ngân hàng này. Bà bảo rằng thành công của BAC A BANK thể hiện qua tư vấn đầu tư và cấp tín dụng, tạo ra một thế hệ khách hàng phát triển theo mô hình kinh tế xanh, kinh tế tri thức, kinh tế tuần hoàn trên nền tảng phát triển bền vững, đóng góp vào sự phát triển của đất nước, giàu có và văn minh.

Với tiền đề “Ngân hàng phải thực sự là bà đỡ cho nền kinh tế,” BAC A BANK luôn thể hiện khát vọng mãnh liệt tận dụng các lợi thế của đất nước và thành tựu to lớn của thế giới về khoa học công nghệ và khoa học quản trị đan xen vào nhau tạo ra được năng suất lao động cao, chi phí, giá thành hợp lý và chất lượng sản phẩm đạt chuẩn quốc tế, thay đổi phương thức sản xuất từ lạc hậu, manh mún, nhỏ lẻ trở thành phương thức sản xuất hiện đại, tiên tiến ứng dụng Trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật, dữ liệu lớn, điện toán đám mây... Bởi thế, BAC A BANK theo đuổi mục tiêu kiến tạo một thế hệ doanh nghiệp phát triển bền vững bằng cách ưu tiên tư vấn đầu tư và cấp tín dụng cho các dự án ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp, dược liệu sạch, y tế và giáo dục; công nghiệp chế biến, chế tạo…; từng bước củng cố hệ sinh thái sản phẩm dịch vụ tài chính toàn diện, tối ưu khai thác cơ sở khách hàng theo đúng mô hình ngân hàng của tương lai.

Trong số các dự án được BAC A BANK đầu tư, dự án Chăn nuôi bò sữa và Chế biến sữa tập trung tại Việt Nam là một trong số những cái tên tiêu biểu. Năm 2009, BAC A BANK trở thành nhà tư vấn đầu tư của Tập đoàn TH với dự án mang tính cách mạng: Dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa tươi sạch tại Nghệ An. Tập đoàn TH đã làm nên cuộc cách mạng sữa tươi sạch, thay đổi bản chất ngành sữa. Con đường này cũng giúp Tập đoàn TH tìm ra chiếc chìa khóa vàng cho nông nghiệp Việt Nam là sự kết hợp giữa Trí tuệ Việt, Tài nguyên Việt, và Công nghệ đầu cuối của Thế giới, kết hợp cùng với khoa học quản trị đan xen vào nhau tạo nên những sản phẩm hàng hóa chất lượng quốc tế. Từ cụm trang trại chăn nuôi bò tập trung hiện đại, quy mô lớn nhất thế giới ở Nghĩa Đàn, Nghệ An và chuỗi trang trại công nghệ cao trong nước, TH dưới sự tư vấn đầu tư của BAC A BANK đã vươn mình ra quốc tế với Dự án chăn nuôi bò sữa tại Nga; Dự án nông trại trồng ngô, bông tại Australia…

Đến nay, dưới sự tư vấn đầu tư của BAC A BANK, Tập đoàn TH tiếp tục mở rộng con đường mang lại những món quà quý giá bảo vệ sức khỏe, hoàn toàn từ thiên nhiên như: thực phẩm sạch, đồ uống sạch; và đặc biệt là dược liệu sạch. Đó là những điểm nhấn quan trọng của đề án “Kinh tế dưới tán rừng,” kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn - làm nên một hành trình đầy khát vọng hướng tới các giá trị bền vững mà BAC A BANK cùng Tập đoàn TH chia sẻ niềm tin và đồng hành thực thi. Hành trình càng trở nên trọn vẹn với các dự án thuộc lĩnh vực an sinh xã hội, y tế, giáo dục như dự án Hệ thống trường TH School; dự án Tổ hợp Y tế - Chăm sóc sức khỏe công nghệ cao (TH Medical);... được triển khai với lộ trình bài bản hướng tới xây dựng một cuộc sống hạnh phúc đích thực cho người Việt.

Dự án bảo tồn dược liệu Việt tại Mường Lống, Nghệ An của Tập đoàn TH.

Theo các chuyên gia, chiến lược sử dụng đồng tiền khôn, đồng tiền quý và đồng tiền văn minh của BAC A BANK tiếp tục dòng chảy thịnh vượng tới các Dự án, làm nên các cuộc cách mạng về thực phẩm organic tiêu chuẩn quốc tế; cách mạng đồ uống thảo dược; cách mạng đồ uống giảm thiểu đường mà dùng vị ngọt tự nhiên từ quả và hạt vừa đảm bảo đủ chất cho cơ thể, vừa dự phòng các bệnh mãn tính không lây của thời đại như tiểu đường, béo phì, tim mạch,… góp phần tạo nên an toàn thực phẩm, an ninh lương thực và cải tạo giống nòi - sức mạnh dân tộc.

Bên cạnh đó, BAC A BANK cũng từng bước đưa người nông dân tham gia vào mắt xích trong chuỗi sản xuất hàng hóa theo chuẩn quốc tế, đưa họ trở thành các công nhân nông nghiệp công nghệ cao, xóa đói giảm nghèo bền vững, tiến tới làm giàu trên chính đồng đất quê hương mình.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập BAC A BANK, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An Bùi Thanh An khẳng định ngân hàng này cùng Tập đoàn TH đã góp phần thay đổi mảnh đất Tây Nghệ An từ một vùng đất khắc nghiệt trở thành một vùng đất nở hoa. Những sản phẩm nông nghiệp như ly sữa, thảo dược, rau sạch… từ Nghệ An đã đến với nhiều nơi trong nước cũng như quốc tế và nhận được sự tin yêu của đông đảo khách hàng và cộng đồng. Đặc biệt, Dự án Chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa tập trung quy mô công nghiệp do Tập đoàn TH triển khai dưới sự tư vấn đầu tư của BAC A BANK, sau 15 năm triển khai đã phát triển với một tốc độ đáng kinh ngạc với sản lượng, doanh số và thị phần liên tục ghi nhận các kỷ lục mới. Từ Nghĩa Đàn, mô hình chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao được nhân rộng tại các tỉnh thành trên khắp cả nước: Hà Giang, Cao Bằng, Thanh Hoá, Phú Yên, Kon Tum, An Giang… và trở thành mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao điển hình, mô hình về thực thi kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.

Công nghệ tưới nước tự động, tự động đo độ ẩm, tự động xoay với cánh tay tưới dài cả 500m của TH.

Nguyên Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Cao Sỹ Kiêm chia sẻ khi ông còn làm Thống đốc, để giải quyết những tồn tại của hệ thống tín dụng, BAC A BANK luôn là nơi có nhiều sáng kiến, phát kiến để giải quyết những vấn đề tồn tại một cách nhanh chóng.

Đấy là những nét rất riêng biệt, cách đi rất riêng biệt của BAC A BANK. Chính những nét này cũng làm cho ngân hàng hoạt động có tính đa năng, toàn diện hơn và sự thực đó cũng là kinh nghiệm đóng góp cho hệ thống ngân hàng và cộng đồng doanh nghiệp chúng tôi về việc phát triển những ngành nghề, những nội dung kinh tế hiệu quả một cách tổng thể, toàn diện, không phải chỉ riêng về kinh tế đơn thuần mà cả về xã hội, khoa học kỹ thuật cũng như đời sống và chất lượng sống của mỗi người dân được đặt ra và thực hiện kiên trì.

“Cho đến nay, những thành quả, những gặt hái, đóng góp của BAC A BANK hoàn toàn chứng minh những đường đi, cách làm, lộ trình thực hiện trong từng thời kỳ lịch sử một đều ghi dấu ấn, đều vượt qua, trên cơ sở những khó khăn tồn tại, những bức xúc của nền kinh tế mà có những sáng tạo, vượt lên, có những đóng góp rất thành công,” ông Cao Sỹ Kiêm nhấn mạnh.

Anh Hùng Lao động Thái Hương khẳng định, BAC A BANK sẽ kiên định với định hướng xuyên suốt là xây dựng và phát triển ngân hàng theo hướng đa năng, hiện đại, quản trị tiên tiến, phù hợp với thông lệ, chuẩn mực Việt Nam và quốc tế, đáp ứng đầy đủ, đa dạng các nhu cầu về dịch vụ tài chính, ngân hàng của nền kinh tế. Lấy khách hàng làm trọng tâm, BAC A BANK sẽ tập trung nguồn lực, cải tiến không ngừng để chuyển đổi số, hiện đại hoá nền tảng công nghệ nhằm đa dạng hóa danh mục sản phẩm dịch vụ và nâng cao trải nghiệm, tiện ích cho khách hàng.

30 năm trước, BAC A BANK đã đặt tính Tiên phong làm giá trị cốt lõi đầu tiên - là nền tảng để xây dựng một tương lai vững bền, đón đầu thời đại số hoá toàn diện nền kinh tế. Và vẫn giữ nguyên vẹn tinh thần buổi sơ khai - khi niềm tin và hành động được nâng tầm bởi Tâm sáng, BAC A BANK tin tưởng vào con đường đã chọn là ứng dụng công nghệ cao kết hợp với tài nguyên trí tuệ Việt, hướng tới những giá trị bền vững, đích thực và Vì con người; đóng góp cho cuộc cách mạng “Chuyển đổi số - Động lực quan trọng phát triển lực lượng sản xuất, hoàn thiện quan hệ sản xuất đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới” (trích lời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm).

Đau đáu vị nhân sinh

Không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bà đỡ cho nền kinh tế, BAC A BANK và các doanh nghiệp trong hệ sinh thái của mình luôn đồng hành cùng Chính phủ và các Bộ ngành, tổ chức xã hội chung tay giải quyết những vấn đề kinh tế, an sinh xã hội. Những giá trị vật chất và tinh thần to lớn được trao đi trong 30 năm qua của người Bắc Á góp phần động viên, hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời rất nhiều mẹ Việt Nam anh hùng, người nghèo, người khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn, đồng hành nâng đỡ ước mơ đèn sách lập nghiệp cho học sinh, sinh viên hoàn cảnh khó khăn học giỏi.

Với phương châm “tặng người khó một cái cần câu hơn là trăm con cá,” BAC A BANK đã giúp cho hàng nghìn gia đình nghèo khó được tặng nhà, tặng bò làm ăn, hàng nghìn học sinh vùng sâu vùng xa cả nước có nhà vệ sinh sạch đẹp, có cầu để đi, có trường để học…

Theo Anh hùng Lao động Thái Hương, nhà sáng lập hệ thống trường TH School, việc đưa tinh hoa thế giới và tinh hoa Việt Nam vào TH School nhằm mang lại hạnh phúc đích thực cho con trẻ, để các em có thể vươn xa.

Chỉ trong đại dịch COVID-19, BAC A BANK, Tập đoàn TH và Quỹ vì tầm vóc Việt đã chung tay cùng Chính phủ trao tặng sản phẩm, quà tặng và tiền mặt hỗ trợ nhân dân vượt qua dịch bệnh trị giá hàng trăm tỷ đồng.

Mới đây, trong cơn “đại hồng thủy” hậu siêu bão Yagi tàn phá các tỉnh phía Bắc, ngay lập tức, hệ sinh thái của BAC A BANK đã lập tức lên đường tới với bà con đang sống trong mênh mang nước lũ. Bên cạnh 300.000 sản phẩm nước tinh khiết TH true WATER (trị giá 1,5 tỷ đồng) được đưa đến tận tay bà con vùng lũ đang “khát” nước sạch, Tập đoàn TH, Quỹ Vì Tầm Vóc Việt (VSF) và Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á (Bac A Bank), tính đến 14/9, đã tài trợ hơn 4 tỷ đồng tiền mặt cho các tỉnh bị ảnh hưởng của cơn bão số 3, giúp các địa phương có thêm kinh phí mua thiết bị, vật dụng cứu nạn, hỗ trợ người dân sớm trở lại cuộc sống bình thường.

Trên thực tế, Quỹ Vì tầm vóc Việt từ khi ra đời (6/12/2014) đã hoạt động tích cực và hiệu quả trên khắp cả nước, nhận được sự ghi nhận của chính phủ cũng như của các tổ chức quốc tế, đặc biệt là giải thưởng Tổ chức phi lợi nhuận tốt nhất châu Á năm 2019. Sau 10 năm thành lập, quỹ ngày càng chuyên tâm, chuyên nghiệp và trở thành cầu nối quốc tế sâu rộng cho những hoạt động xã hội, từ thiện, an sinh xã hội của Bắc Á và Tập đoàn TH.

Với những thành tựu của mình, trong suốt hành trình 30 năm qua, BAC A BANK vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba cùng nhiều bằng khen của các Bộ, Ban Ngành cùng nhiều đơn vị, tổ chức uy tín trong và ngoài nước như Bằng khen của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trao tặng; Cờ Thi đua xuất sắc của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An.

BAC A BANK cũng đặc biệt tự hào khi được vinh danh là: Ngân hàng Vì cộng đồng; Ngân hàng có dịch vụ khách hàng ưu tiên tiêu biểu; Ngân hàng Việt Nam tiên phong tư vấn đầu tư các dự án nông nghiệp sạch ở nước ngoài; Ngân hàng tiêu biểu về Tín dụng xanh; Doanh nghiệp xuất sắc châu Á…

Bà Thái Hương, Tổng Giám đốc BAC A BANK, Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH được tôn vinh là “Nữ doanh nhân có tầm nhìn xuất sắc và Lãnh đạo truyền cảm hứng; Giải Đại sứ thương mại toàn cầu; Giải thưởng Doanh nhân có trách nhiệm cộng đồng châu Á; Giải vàng Doanh nhân của năm; Giải thưởng Nữ doanh nhân Quyền lực ASEAN tại Diễn đàn Tri thức Thế giới, tốp 50 nữ doanh nhân quyền lực châu Á và tốp 50 phụ nữ có tầm ảnh hưởng tích cực ở tầm quốc tế, tốp 10 Phụ nữ vì sự phát triển bền vững tại châu Á…

Bên cạnh những Giải thưởng lớn nhất dành cho Lãnh đạo Doanh nghiệp tại Việt Nam trong những năm qua, với những đóng góp to lớn cho xã hội và cộng đồng, “nữ tướng” của BAC A BANK và Tập đoàn TH cũng vinh dự được Nhà nước Việt Nam phong tặng Danh hiệu Anh hùng Lao động Thời kỳ đổi mới vào năm 2020...

Rõ ràng, với những hướng đúng đắn đó đã tạo nên bức tranh hoàn hảo cho BAC A BANK của ngày hôm nay: 30 năm giữ tâm sáng, vững chãi vươn tầm. Và, với nhiều người, BAC A BANK chính là Hoa của Đất.../.

Tập thể và cá nhân của BAC A BANK nhận bằng khen của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

Ngày 17/9, tại Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trao tặng Bằng khen cho BAC A BANK và bằng khen cho các tập thể và cá nhân thuộc ngân hàng vì những thành tích xuất sắc trong hoạt động ngành Ngân hàng. Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An đã tặng Cờ Thi đua xuất sắc cho BAC A BANK và tặng Bằng khen cho tập thể và cá nhân trực thuộc BAC A BANK vì những thành tích xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế tỉnh Nghệ An. Tại sự kiện, BAC A BANK - thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An - đã trao tặng 50 căn nhà và 2 điểm trường cho đồng bào vùng lũ bị thiệt hại bởi cơn bão Yagi giúp người dân sớm ổn định đời sống và phục hồi sản xuất kinh doanh.