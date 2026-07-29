Đối với Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu yêu cầu cần tiếp tục giữ ổn định vì đây là công cụ đánh giá chuẩn đầu ra của hệ thống giáo dục.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, cho ý kiến đối với 28 nội dung trình Quốc hội tại Kỳ họp không thường lệ thứ nhất và 2 dự án luật trình tại Kỳ họp thứ 2; thông qua 3 Pháp lệnh, 8 Nghị quyết.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Quy định số 207-QĐ/TW ngày 26/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.
Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, và trách nhiệm của cơ quan nhằm nâng cao hiệu quả chỉ đạo, ứng phó sự cố, thảm họa và tình trạng khẩn cấp.
Đường bay Cần Thơ-Đà Lạt được mở lại sẽ giúp rút ngắn hành trình giữa trung tâm của Đồng bằng sông Cửu Long với khu vực Tây Nguyên, đồng thời mở thêm lựa chọn đi lại cho người dân, du khách.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ nhiệm vụ cần làm với định hướng rõ ràng, phương án xử lý kịp thời, nhanh chóng giải quyết vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện của bộ máy Nhà nước.
Việc Trung ương ban hành Nghị quyết về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh là yêu cầu cấp thiết nhằm đáp ứng yêu cầu mở rộng không gian phát triển, quản trị biển hiện đại.
Là thị trường khách lớn thứ 9 của Nhật Bản và đứng thứ 3 trong các thị trường ở khu vực Đông Nam Á, thị trường Việt Nam được Cơ quan Xúc tiến Du lịch Nhật Bản đánh giá giàu tiềm năng.
Từ ngày 29/7 đến 1/8, Công an thành phố Đà Nẵng sẽ cấm đường, cấm dừng đỗ và phân luồng nhiều tuyến phố quanh Công viên Biển Đông để phục vụ Lễ khai mạc Vòng chung kế Hội thao Công an nhân dân.
Với hơn 26.000 phần mộ chưa xác định danh tính trên địa bàn thành phố, mỗi mẫu sinh phẩm được hoàn thành đều mở thêm một cơ hội để một ngôi mộ vô danh được gọi đúng tên.
Việc hỗ trợ kinh phí 228 tỷ đồng được thực hiện theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh nhằm tu sửa, xử lý công trình phòng, chống thiên tai xung yếu ở 21 xã, phường.
Năm Lượng tử Gia Lai 2026 không chỉ là chuỗi sự kiện khoa học, mà là bước khởi đầu của chiến lược xây dựng hệ sinh thái khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của tỉnh.
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Phương Lan