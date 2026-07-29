Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, cho ý kiến đối với 28 nội dung trình Quốc hội tại Kỳ họp không thường lệ thứ nhất và 2 dự án luật trình tại Kỳ họp thứ 2; thông qua 3 Pháp lệnh, 8 Nghị quyết.