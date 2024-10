Ronaldo và Son Heung-min hụt giải thưởng 'Quả bóng Vàng châu Á'

Ronaldo và Son Heung-min thất bại trước Afif trong cuộc bình chọn 'Quả bóng Vàng châu Á.'

Akram Afif đã vượt qua hai ngôi sao Son Heung-min và Cristiano Ronaldo để giành giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất châu Á năm 2024.

Giải thưởng Best footballer in Asia 2024 (hay còn gọi là Quả bóng vàng châu Á) được tổ chức bởi Titan Sports (Trung Quốc), lấy lá phiếu từ các chuyên gia, cựu cầu thủ, huấn luyện viên và những nhà báo am hiểu bóng đá châu Á. Khác với mọi năm, giải Quả bóng vàng châu Á 2024 được tính từ ngày 1/1/2024 đến 15/8/2024 thay vì được tính trong một năm dương lịch như những lần trước đây.

Theo kết quả công bố, tiền đạo người Qatar Akram Afif đã giành được 18% số phiếu bầu từ 63 chuyên gia bóng đá châu Á, cao nhất trong số các ứng viên.

Son Heung Min, tiền đạo người Hàn Quốc, chỉ nhận được 16,8% phiếu bầu, trong khi Ronaldo còn không nằm trong top 3 cầu thủ xuất sắc nhất.

Kết quả này giúp Afif đã trở thành cầu thủ đầu tiên từ khu vực Tây Á giành được giải thưởng danh giá này kể từ khi nó ra đời vào năm 2013.

Đáng chú ý, Akram Afif, cầu thủ khoác áo câu lạc bộ Al Sadd, còn là cầu thủ đầu tiên đoạt giải Cầu thủ xuất sắc nhất châu Á khi đang thi đấu tại châu Á.

Thắng lợi cũng giúp tiền đạo thuộc biên chế Al Sadd chấm dứt sự thống trị kéo dài 7 năm liên tiếp của Son Heung-min, người từng đứng trên bục cao nhất 9 lần trong 11 năm trước đó.

Đây là phần thưởng xứng đáng dành cho cầu thủ sinh năm 1996 này anh cùng Đội tuyển Qatar và Al Sadd giành được thành tích ấn tượng.

Akram Afif đã có màn trình diễn ấn tượng trong trận chung kết Asian Cup 2023. Anh ghi 8 bàn thắng, trong đó có cú hat-trick vào lưới Jordan ở chung kết để giúp Qatar đăng quang. Ở giải đấu đó, anh Afif còn nhận danh hiệu Vua phá lưới và là Cầu thủ xuất sắc nhất.

Tiền vệ sinh năm 1996 từng thi đấu cho một số câu lạc bộ châu Âu như Eupen (Bỉ), Villarreal và Sporting Gijon (Tây Ban Nha), trước khi trở về thi đấu cho Al Sadd.

Ở mùa giải vừa qua, Akram Afif ghi được 26 bàn thắng để giành danh hiệu Vua phá lưới cũng như đưa câu lạc bộ Al Sadd đăng quang dễ dàng giải vô địch quốc gia.

Trong danh sách bình chọn, Soufiane Rahimi, người đã giúp Al Ain vô địch AFC Champions League 2023-24, đứng thứ ba với 11,4% phiếu bầu.

Cristiano Ronaldo chính thức cán mốc 900 bàn thắng trong sự nghiệp Cristiano Ronaldo đã chính thức cán mốc 900 bàn thắng trong sự nghiệp sau khi lập công giúp Bồ Đào Nha đánh bại Croatia 2-1 ở Nations League.

Cristiano Ronaldo (Al Nassr) và Aleksandar Mitrovic (Al Hilal), hai ngôi sao đều ghi bàn ấn tượng tại Saudi Pro League, lần lượt đứng thứ 4 và thứ 5 trong cuộc bình chọn.

Với việc chỉ xếp ở vị trí thứ tư, Ronaldo lại hụt thêm một giải thưởng nữa trong sự nghiệp kể từ khi đến Al Nassr.

Danh sách 10 cầu thủ hay nhất châu Á 2024 1. Akram Afif (CLB Al Sadd - Qatar)

2. Son Heung Min (Tottenham - Hàn Quốc)

3. Soufiane Rahimi (Al Ain - Maroc)

4. Cristiano Ronaldo (Al Nassr - Bồ Đào Nha)

5. Aleksandar Mitrovic (Al Hilal - Serbia)

6. Musa Al Tamari (Montpellier - Jordan)

7. Mehdi Taremi (Porto - Iran)

8. Wataru Endo (Liverpool - Nhật Bản)

9. Lee Kang-in (PSG - Hàn Quốc)

10. Takefusa Kubo (Real Sociedad - Nhật Bản)