Lan tỏa đam mê thể thao trong Cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc

Ngày 30/3, dưới sự bảo trợ của Đại sứ quán Việt Nam và Tổng hội người Việt Nam tại Hàn Quốc, Giải bóng đá Futsal mở rộng lần thứ 3 của Chi hội người Việt thành phố Siheung đã diễn ra trên sân Công viên Futsal HM của thành phố.

Tham dự lễ khai mạc giải đấu có bà Oh In Yeol, Chủ tịch Hội đồng thành phố Siheung; ông An Vũ Bình, đại diện Đại sứ quán Việt Nam; ông Chu Quan Dương, Trưởng Văn phòng Quản lý lao động EPS Việt Nam tại Hàn Quốc; ông Lê Văn Huy, Chủ tịch Chi hội người Việt tại thành phố Siheung; cùng đại diện một số chi hội người Việt, các viên chức chính quyền, tổ trọng tài người Hàn Quốc, các nhà tài trợ và 16 đội tuyển futsal nam đến từ nhiều tỉnh thành trong Cộng đồng người Việt Nam ở Hàn Quốc.

Mở đầu lễ khai mạc giải đấu, Ban tổ chức và cầu thủ 16 đội bóng cùng các khách mời và khán giả đã dành 1 phút mặc niệm tưởng nhớ những nạn nhân xấu số trong vụ cháy rừng tàn khốc ở Đông Nam Hàn Quốc gần đây.

Trong lời khai mạc giải, ông Lê Văn Huy - Chủ tịch Chi hội người Việt tại thành phố Siheung, nhấn mạnh mục tiêu của giải là nhằm lan tỏa niềm đam mê thể thao, nâng cao tinh thần giao lưu, học hỏi và đoàn kết trong Cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, đồng thời hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025).

Ban Tổ chức đã trao cờ luân lưu cho đại diện 16 đội bóng. Đại diện tổ trọng tài người Hàn Quốc cam kết sẽ "cầm cân, nảy mực" trong từng trận để góp phần vào thành công chung của giải đấu.

Trong tiết trời se lạnh có nắng vàng rực rỡ, ngày hội bóng đá của bà con người Việt tại thành phố Siheung đã diễn ra hết sức sôi nổi. Những người tới xem giải đấu đã được chứng kiến những trận đấu hay, đồng thời được các hội đoàn địa phương hướng dẫn phân loại rác thải để bảo vệ môi trường.

Từng nhóm nhỏ tình nguyện viên người Việt thuộc Tổ Môi trường trong sắc áo màu vàng ghi dòng chữ “Siheung Sarang” (Tôi yêu Siheung) và Tổ Trị an tự quản rất tích cực hỗ trợ Ban Tổ chức trong công tác hậu cần để bảo đảm an toàn và trật tự của giải Futsal.

Giải bóng đá Futsal mở rộng lần thứ 3 của Chi hội người Việt thành phố Siheung thực sự là ngày hội thể thao và văn hóa đặc sắc của Cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc./.

