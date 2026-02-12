Khám phá dự án Làng Việt Nam tại Bonghwa của Hàn Quốc

Ngày 10/2, huyện Bonghwa thuộc tỉnh Bắc Gyeongsang của Hàn Quốc đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến công chúng về việc lập kế hoạch Đặc khu phát triển đặc thù địa phương K-Vietnam Valley (Làng Việt Nam) tại Trung tâm Cộng đồng Đa văn hóa xã Bongseong.

Hội nghị được tổ chức với mục đích lắng nghe những ý kiến đóng góp từ phía người dân địa phương về sự cần thiết của việc chỉ định đặc khu cũng như dự thảo kế hoạch hoạt động, vận hành tại trung tâm cộng đồng và các dự án kinh doanh tại đây. Việc lấy ý kiến người dân nằm trong lộ trình tiếp thu các đóng góp ở sở tại để hoàn thiện kế hoạch phát triển Làng Việt Nam.

Nội dung chương trình hội nghị lần lượt đi vào các phần chính bao gồm báo cáo bối cảnh và tiến độ thúc đẩy chỉ định đặc khu; công bố dự thảo kế hoạch kinh doanh chi tiết; giải thích các nội dung trọng tâm về đánh giá tác động môi trường chiến lược và cuối cùng là phần hỏi đáp.

Chính quyền huyện Bonghwa cho biết sẽ xem xét kỹ lưỡng các ý kiến thu thập được tại hội nghị, sau đó tiến hành thảo luận với các cơ quan liên quan để nộp đơn xin chỉ định Đặc khu phát triển đặc thù địa phương lên Bộ Doanh nghiệp vừa và nhỏ và Khởi nghiệp vào tháng 3 tới.

Dự án "K-Vietnam Valley" là kế hoạch xây dựng một trung tâm giao lưu quốc tế, kết nối các lĩnh vực văn hóa, du lịch và giáo dục dựa trên nền tảng các tài sản văn hóa, lịch sử giữa Hàn Quốc và Việt Nam mà huyện Bonghwa đang sở hữu.

Thông qua dự án này, huyện Bonghwa kỳ vọng sẽ xây dựng được các nội dung bản sắc khác biệt, tạo ra mô hình tăng trưởng bền vững cho địa phương. Phía chính quyền huyện cũng dự báo rằng khi được công nhận là đặc khu, dự án sẽ được áp dụng nhiều cơ chế ưu đãi đặc thù về quy định pháp lý, giúp tăng tốc độ thực hiện và tạo hiệu quả kích thích kinh tế thông qua việc thu hút khách du lịch cùng nguồn nhân khẩu lưu trú.

Ông Park Hyun Guk, Huyện trưởng huyện Bonghwa, khẳng định Làng Việt Nam không chỉ là động lực tăng trưởng cốt lõi của Bonghwa mà còn là mô hình biểu tượng cho quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Hàn Quốc và Việt Nam. Ông cũng cam kết sẽ nghiên cứu kỹ các ý kiến đóng góp tại hội nghị để xây dựng một mô hình đặc khu phát triển song hành và thịnh vượng cùng khu vực.

Bonghwa là nơi lưu dấu tích hành trình của Hoàng tử Lý Long Tường sang bán đảo Triều Tiên từ hơn 8 thế kỷ trước và đây trở thành nhịp cầu đầu tiên kết nối hai dân tộc Việt-Hàn.

Tháng 8/2025, tại làng Bonghwa đã khánh thành Trung tâm Cộng đồng, an vị tượng đài Lý Thái Tổ và đây chính là bước đi đầu tiên hướng đến giấc mơ lớn lao và vô cùng ý nghĩa là tạo dựng Làng Việt Nam tại Bonghwa: kết nối văn hóa, con người, truyền thống và tương lai./.

Những dấu ấn đầu tiên của Dự án làng Việt Nam tại Hàn Quốc Ngày 24/8/2025, tại khu di tích Chunghyodang, tỉnh Bắc Gyeongsang - nơi lưu giữ các di tích của dòng họ Lý Việt Nam, diễn ra sự kiện “Giao lưu toàn cầu Hàn Quốc-Việt Nam."