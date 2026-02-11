Ngày 10/2, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã bắt giữ 13 bị can trong đường dây lừa đảo trên không gian mạng hoạt động xuyên quốc gia, với tổng số tiền chiếm đoạt khoảng 100 tỷ đồng.

Bản tin 60s ngày 11/2/2026 gồm những nội dung sau:

Bắt giữ nhóm lừa đảo xuyên quốc gia trên đường từ Campuchia về Việt Nam ăn Tết.

Ga quốc tế Tân Sơn Nhất chật kín người chờ đón thân nhân về quê ăn Tết.

Cây mai vàng trị giá 800 triệu đồng gây chú ý tại thị trường Tết Hà Nội.

Vụ học sinh lớp 1 bị bỏ quên trong lớp tại Sơn La: Làm rõ trách nhiệm của giáo viên.

Xe khách đâm dải phân cách rồi xoay ngang gây ùn tắc cao tốc Vĩnh Hảo-Cam Lâm.

Mỹ cho phép thăm dò dầu khí ở Venezuela nhưng cấm doanh nghiệp giao dịch với 5 nước.

Ông Trump cân nhắc điều thêm tàu sân bay áp sát gần Iran.

Ukraine tổn thất thêm nhiều trực thăng quân sự do bị UAV Nga bắn hạ./.